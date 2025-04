Naviga sui social in sicurezza con Norton 360 Advanced, a 3,33€/mese

Chi è sui social lo sa: possono essere un bel modo per passare il tempo e condividere le proprie esperienze. Tuttavia, il loro utilizzo potrebbe esporre a vari pericoli e rischi: qualcuno potrebbe impossessarsi del tuo account o inviarti link o truffe. Ma come fare per evitare queste spiacevoli situazioni?

La risposta si chiama Norton 360 Advanced. Questo potente antivirus ha implementato di recente una nuova funzionalità, denominata Social Media Monitoring. Nelle prossime righe vediamo come funziona nel dettaglio, ma prima vogliamo dirti che questo piano è in sconto del 70%: per un anno, puoi averlo al prezzo di 3,33€ al mese. Per approfittarne vai sul sito di Norton.

Come funziona il Social Media Monitoring di Norton 360 Advanced

I social dovrebbero rappresentare un divertimento, un momento di svago, ma spesso possono diventare un incubo. Infatti, è un attimo che qualche hacker si impossessa dell'account, o peggio ancora si finisce vittime di truffe camuffate da link innocenti. Per fortuna ora esiste uno strumento in grado di aiutare le persone a non cadere in queste trappole.

Stiamo parlando di Social Media Monitoring di Norton 360 Advanced. Questa tecnologia permette di mantenere più sicuri i tuoi account sui social media. In che modo? Monitorando i tuoi account sui social e informandoti in caso di attività sospette.

Il team di Norton, se dovesse ritenere che il tuo account possa essere stato compromesso, te lo farà sapere, inviandoti anche i link a rischio. I social con cui questa protezione funziona sono Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok e Snapchat​​​.

Oltre a questa funzionalità, Norton 360 Advanced offre molto altro: un potente antivirus, una VPN illimitata, un password manager e molto altro. Per averlo in sconto del 70% al prezzo di 3,33€ al mese basta andare sul sito di Norton.

