Naviga in sicurezza la VPN di Cyberghost in super sconto

Ogni volta che navighiamo sul web, riceviamo una mail, un SMS o utilizziamo un’applicazione siamo a rischio di attacchi informatici, frodi, tentativi di furto di dati sensibili e una serie di altre minacce. Navigare in sicurezza è possibile oltre che indispensabile e l’utilizzo di una rete VPN è la soluzione più efficace.

Si tratta, infatti, di servizi che nascondono l’indirizzo IP del device da cui ci si sta connettendo e criptano, tramite diversi sistemi, i dati relativi alla navigazione. Sostanzialmente nessuno può sapere che siti hai consultato e da quale device assicurandoti un livello maggiore di protezione e sicurezza. Tra i numerosi servizi di VPN oggi disponibili c’è quello di Cyberghost che merita particolare attenzione, anche perché è ancora in sconto dell’83%.

Il piano VPN di Cyberghost in offerta

Cyberghost sta estendendo la promozione per il Cyber Monday offrendo il proprio piano biennale in sconto dell’83%. La VPN di Cyberghost prevede:

server veloci in più di 100 Paesi

larghezza di banda illimitata

7 connessioni VPN simultanee

App per tutti i sistemi operativi desktop e mobile

Nessun tracciamento delle attività

Politica di no-log certificata

Monitoraggio delle perdite email

Crittografia avanzata

Kill switch automatico

Assistenza clienti dedicata in più lingue e attiva 24 ore su 24 7 giorni su 7 sia tramite email che live chat

Inoltre Cyberghost assicura la garanzia soddisfatti o rimborsati per qualsiasi tipo di problema. Un servizio di VPN completo che può essere arricchito anche con l’opzione CyberGhost Security Suite per dispositivi Windows che prevede un antivirus dedicato (in promozione con il 78% di sconto) o l’opzione IP dedicato (in promozione con lo sconto del 50%).

Acquistando la VPN di Cyberghost in offerta con l’83% di sconto si avranno 2 anni di servizio con 4 mesi in omaggio a un prezzo estremamente vantaggioso di 2,03€ al mese. Davvero poco per avere tanto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.