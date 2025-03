Naviga in sicurezza: genera identità alternative con Surfshark

Quante sono le e-mail promozionali che riceviamo ogni giorno nella casella di posta elettronica? Tante, con la particolarità che spesso assistiamo a un incremento del loro numero e della loro frequenza dopo esserci registrati a un sito. Motivo per cui non è raro che rinunciamo ad acquistare un prodotto su uno store o a visualizzare un contenuto su un sito per il timore di dover andare incontro a questa mole di spam ed e-mail non richieste. A tutto questo c’è una soluzione: si chiama Surfshark Alternative ID ed è in promozione esclusiva: provalo subito.

Perché attivare Surfshark Alternative ID

Esistono diversi strumenti utili ed efficaci per migliorare la privacy e la sicurezza online, ma Surfshark Alternative ID fa qualcosa di più (e più importante). Con questo strumento, infatti, è possibile creare una sorta di identità virtuale tramite la quale registrarsi ai vari servizi per acquistare prodotti o accedere a contenuti riservati, senza esporre le proprie informazioni reali.

Surfshark Alternative ID, infatti, consente di generare indirizzi e-mail temporanei ma perfettamente funzionanti e verificabili che inoltrano le comunicazioni alla propria casella di posta principale, ma filtrando i contenuti e senza dover inserire il proprio indirizzo reale. Similmente Surfshark Alternative ID consente di farlo con i numeri di telefono e le carte di pagamento, rivelandosi uno strumento versatile ed estremamente funzionale.

Inoltre Surfshark Alternative ID consente di creare profili separati mantenendo diverse identità digitali completamente distinte tra loro, evitando così il tracciamento incrociato delle proprie attività.

Uno strumento innovativo, potente e risolutivo che è possibile trovare in tutti i piani Surfshark: Surfshark Starter (a 3,19€ al mese), Surfshark One (a 3,39€ al mese) e Surfshark One+ (a 6,09€ al mese). Approfitta della promozione per risparmiare fino all’81% e ottenere tre mesi di utilizzo extra di Surfshark Alternative ID completamente gratuiti.

