Naviga in sicurezza e senza annunci con la VPN di Surfshark

Sei alla ricerca di una VPN per navigare online in sicurezza e consultare siti e portali altrimenti bloccati? Le reti VPN servono proprio a questo, ma non sono tutte uguali. Surfshark, per esempio, ha un pacchetto completo di strumenti dedicati alla navigazione online da utilizzare su un numero illimitato di dispositivi. La VPN di Surfshark è in offerta a partire da 1,99€ al mese.

Cosa rende Surfshark diversa dalle altre VPN

Surfshark sottolinea le caratteristiche che la differenziano rispetto agli altri servizi VPN in circolazione. Con la VPN di Surfshark, infatti, si ha accesso a un numero illimitato di dispositivi, all’utilizzo di server provenienti da 100 Paesi, alla protezione antimalware, agli alert sulle violazioni dei dati e all’Ad blocker per navigare senza annunci pubblicitari. Inoltre con Surfshark si ottiene un generatore di Alternative email per l’iscrizione ai vari portali senza condividere i propri dati personali.

Questa è una VPN semplice da utilizzare, configurare e attivare che fa dell’attenzione alla sicurezza il suo principale obiettivo. Surfshark, infatti, ottimizza la protezione durante la navigazione utilizzando non un semplice tunnel VPN, ma instradando il traffico tramite una rete di server. Inoltre, con la crittografia di prossima generazione e i protocolli VPN affidabili, è possibile navigare senza alcun tipo di preoccupazione. I server Surfshark sono basati solamente su memoria RAM così da impedire di conservare qualsiasi tipo di dato. Tre i piani a disposizione:

Surfshark Starter – Con VPN e Alternative ID – 1,99€/mese SCONTO 87%

– Con VPN e Alternative ID – 1,99€/mese SCONTO 87% Surfshark One – Con funzionalità antivirus e alert – 2,49€/mese SCONTO 86%

– Con funzionalità antivirus e alert – 2,49€/mese SCONTO 86% Surfshark One+ - Con strumenti integrati per la protezione dell’identità – 3,99€/mese SCONTO 81%

Con Surfshark ogni volta che si naviga su un sito nel quale c’è il rischio che l’indirizzo IP e gli altri dati personali legati alla connessione possano essere identificati, si riceve un alert tramite il quale attivare immediatamente la VPN. E continuare a navigare in totale sicurezza.

