Naviga in anonimo con Norton 360 Advanced: VPN inclusa a 3,75€

Proteggere la propria privacy online è fondamentale, soprattutto in un’epoca in cui i dati personali sono costantemente esposti a rischi. Norton 360 Advanced offre una VPN integrata che garantisce anonimato e sicurezza durante la navigazione, mascherando l’indirizzo IP e criptando la connessione per proteggere le informazioni sensibili.

E ora, grazie all’offerta speciale, puoi ottenere Norton 360 Advanced a soli 3,75€ al mese, con un sconto del 66% sul piano annuale.

Con Norton 360 Advanced navighi in totale privacy

La VPN inclusa in Norton 360 Advanced è una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti che vogliono proteggere la propria identità digitale e navigare in modo sicuro su reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di aeroporti, hotel e bar. Grazie alla crittografia avanzata, la VPN Norton impedisce a terzi di monitorare la tua attività online, proteggendo dati sensibili come password, dati bancari e informazioni personali.

Con la VPN di questo pacchetto antivirus puoi:

Nascondere il tuo indirizzo IP ;

; Proteggere le connessioni Wi-Fi pubbliche ;

; Accedere ai contenuti senza restrizioni geografiche ;

; Mantenere la tua attività online privata.

Oltre alla VPN integrata, Norton 360 Advanced include una gamma di strumenti pensati per proteggere i tuoi dispositivi e la tua identità digitale:

Protezione in tempo reale da malware e ransomware – Il sistema di sicurezza avanzato blocca virus, spyware e minacce emergenti prima che possano causare danni;

– Il sistema di sicurezza avanzato blocca virus, spyware e minacce emergenti prima che possano causare danni; Dark Web Monitoring – Ti avvisa se le tue informazioni personali vengono trovate nel dark web;

– Ti avvisa se le tue informazioni personali vengono trovate nel dark web; Firewall intelligente – Un ulteriore livello di difesa per proteggere il tuo traffico di rete;

– Un ulteriore livello di difesa per proteggere il tuo traffico di rete; Gestione delle password – Archivia e protegge le credenziali di accesso ai tuoi account in un vault sicuro;

– Archivia e protegge le credenziali di accesso ai tuoi account in un vault sicuro; Backup su cloud – 200GB di spazio per salvare i tuoi file più importanti e proteggerli da attacchi ransomware.

Non perdere l’occasione di proteggere la tua navigazione con la VPN di Norton 360 Advanced e tutti gli altri strumenti di sicurezza inclusi nel pacchetto. Grazie all’offerta speciale, puoi ottenere il piano annuale a soli 3,75€ al mese, con uno sconto del 66%.

Attiva subito Norton 360 Advanced e naviga senza preoccupazioni, in totale anonimato e con la sicurezza di un software leader nel settore della cybersecurity.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.