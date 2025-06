Naviga in 5G con 150 GB e chiamate illimitate a meno di 6€ al mese

Tutti i giorni (e per molte ore) utilizziamo lo smartphone, tanto che siamo tentati di cercare piani tariffari che ci propongono tanto quando in realtà, spesso, non è quello di cui abbiamo bisogno. Oggi più che in passato un ottimo piano tariffario è quello che include una grande quantità di Giga, i minuti illimitati e soprattutto il 5G. Ecco perché l’offerta 5G Portin 599 di Lyca Mobile è tra le migliori cui fare riferimento. A soli 5,99€ al mese, con i primi due rinnovi gratuiti, hai 150 Giga di traffico in 5G con minuti e SMS illimitati. Sicuro di trovare di meglio?

Un’offerta utile e conveniente

Ciò che contraddistingue 5G Portin 599 di Lyca Mobile è che ha davvero tutto quello di cui hai bisogno ogni giorno a un prezzo veramente basso. Altri operatori possono anche avere offerte con una maggiore quantità di Giga, ma oltre a costare di più spesso non prevedono la navigazione in 5G.

Il 5G non è più qualcosa di opzionale cui fare a meno, ma uno degli elementi chiave che determinano la qualità di un’offerta. Con 5G Portin 599 di Lyca Mobile puoi quindi guardare video in streaming ad alta definizione, fare chiamate e videochiamate tramite le app di messaggistica istantanea, partecipare a call di lavoro, utilizzare i social, navigare sul web, scaricare allegati pesanti e condividere file di ogni dimensione senza alcuna preoccupazione.

150 Giga in 5G sono più che sufficienti ogni mese per rispondere alle esigenze quotidiane. E per le chiamate tradizionali hai sempre i minuti illimitati. Tutto questo a un prezzo basso e conveniente. Scegliere 5G Portin 599 di Lyca Mobile è la soluzione per te, ma anche per la tua famiglia, permettendoti di risparmiare senza rinunciare a quello che ti serve ogni volta che utilizzi lo smartphone.

Non perdere altro tempo e passa ora a Lyca Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.