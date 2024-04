Naviga anonimamente con soli 2€ al mese: è la nuova promo PrivateVPN

Navigare in rete in modo sicuro e anonimo è diventato una priorità per molti utenti e l'utilizzo di una rete virtuale privata (VPN) è diventato indispensabile. Tra le molte opzioni disponibili sul mercato, spicca l'offerta di PrivateVPN: 12 mesi più 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell'85%.

Naviga veloce e sicuro con PrivateVPN

Da 16 anni, PrivateVPN ha garantito il 100% di anonimato a migliaia di utenti senza mai subire una violazione dei dati. La politica di zero registrazione dei dati assicura, inoltre, che nessuna informazione sulla tua attività online venga conservata.

Ogni dato che invii o ricevi è crittografato con la più alta sicurezza disponibile sul mercato: una crittografia a 2048 bit con AES-256. Inoltre, la protezione contro le perdite IPv6 garantisce che la tua identità rimanga al sicuro anche in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN.

I server dislocati in 63 Paesi in tutto il mondo ti permettono di sbloccare eventuali restrizioni presenti nei principali servizi streaming, ovunque ti trovi. Non dovrai più nemmeno preoccuparti di buffering o download lenti, perché PrivateVPN offre larghezza di banda e velocità illimitate, garantendo un'esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni.

A differenza di molti altri fornitori di VPN, PrivateVPN offre supporto completo direttamente dai propri sviluppatori, garantendo un'assistenza tempestiva e professionale. Se ti stai chiedendo come attivare, dunque, questa ottima VPN sappi che è possibile farlo completamente online.

Registrati e sottoscrivi l'abbonamento in offerta PrivateVPN, che ti permetterà di risparmiare l'85% e ottenere la tua VPN super sicura a soli 2,08 euro al mese. Poi seleziona uno tra i server disponibili e inizia a navigare, sicuro e veloce. Se non sei soddisfatto, hai sempre la garanzia di rimborso totale entro 30 giorni.

