Naviga alla massima velocità con Iliad Fibra: fino a 5 Gbps e Wi-Fi 7

Cerchi una connessione internet che sia davvero ultraveloce, stabile e performante? Le soluzioni esistono e non sono neanche, come si potrebbe immaginare, inaccessibili. A oggi in Italia la connessione in fibra ottica più veloce è quella di Iliad che, anche grazie all’adozione della tecnologia Wi-Fi 7, consente di ottenere una connessione impeccabile per tutti gli utilizzi, sia professionali che personali. Con la nuova offerta è possibile averla a 21,99€ al mese per sempre. Verifica la copertura e attiva la fibra di Iliad.

Navigare fino a 5 Gbps con il Wi-Fi 7

Il Wi-Fi 7 è il nuovo standard tecnologico di riferimento per le connessioni internet e l’Iliadbox, il router incluso in comodato d’uso nell’offerta della fibra di Iliad, è l’unico router ufficiale nel panorama nazionale a sfruttare questa tecnologia.

Con il Wi-Fi 7 si ha un’esperienza di connessione nettamente superiore rispetto a quella disponibile con il Wi-Fi 6 adottato dagli altri operatori. Questo nuovo standard, infatti, assicura una larghezza di banda quadruplicata e una significativa riduzione della latenza così da eliminare definitivamente i buffering durante lo streaming ad alta definizione o durante le sessioni di gaming online.

Queste prestazioni sono riscontrabili anche per coloro che lavorano da casa, sia in smart working che come liberi professionisti, potendo contare su una connessione stabile, veloce e sempre performante. L’altro aspetto fondamentale è dato dalla tecnologia Multi-Link Operation che permette di utilizzare simultaneamente diverse bande di frequenza, garantendo connessioni più stabili anche negli ambienti domestici più affollati. Per le famiglie con figli o nelle realtà dove più persone lavorano da casa, poter contare su una connessione di questo tipo è indispensabile.

L’offerta di Iliad prevede di accedere alla connessione in fibra ottica a 21,99€ al mese per sempre andando a risparmiare 48€ all’anno (4€ al mese) rispetto al prezzo di listino (25,99€). Un risparmio che si moltiplica nel tempo a fronte di un prezzo che non cambia nel tempo per una connessione sempre eccellente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.