Naviga al massimo con la Fibra Iliad e Wi-Fi 7

Nel mondo della connettività domestica, Iliad porta una vera rivoluzione grazie all’introduzione della prima offerta fibra in Italia con tecnologia Wi-Fi 7 inclusa. Un’offerta pensata per chi vuole lavorare, giocare, guardare film o partecipare a videocall da più dispositivi contemporaneamente, senza mai rallentamenti.

Con la fibra ottica 100% FTTH, Iliad garantisce prestazioni di altissimo livello: fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle aree coperte da tecnologia EPON. Il tutto con iliadbox in comodato gratuito, progettata per ottimizzare velocità, stabilità e anche i consumi, grazie al tasto ON/OFF e alla modalità Sleep.

Wi-Fi 7: nuova era della connessione

Il Wi-Fi 7 è l’ultima evoluzione degli standard wireless, ideale per case con molti dispositivi connessi, sessioni gaming ad alte prestazioni e streaming in 4K o 8K. Con iliadbox Wi-Fi 7, puoi:

Scaricare file pesanti in pochi secondi

Usare più device in simultanea senza congestione

Avere latenze ridotte e connessione stabile anche in ambienti affollati

Un tecnico si occuperà della consegna e installazione, senza alcuna preoccupazione per l’utente. E l’intera gestione avviene tramite l’app iliadbox connect, intuitiva e completa.

Fibra + Mobile: il risparmio è doppio

Se sei già cliente mobile iliad con offerta da 9,99€ o 11,99€/mese, puoi attivare Fibra + Mobile e pagare la fibra solo 21,99€/mese, invece di 25,99€, per sempre. Se hai un’offerta inferiore, puoi passare a GIGA 200 o GIGA 250 e ottenere comunque il vantaggio.

E per chi non è ancora cliente mobile? Nessun problema: puoi sottoscrivere un’offerta dati con 200 o 250 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, e ottenere lo sconto fibra allo stesso modo.

Extra opzionali per potenziare la rete e la sicurezza

WiFi Extender : 1,99€/mese per coprire ogni angolo della casa

McAfee Multi Access: 2,99€/mese per navigare sicuri su tutti i tuoi dispositivi

Con Iliad, nessuna sorpresa: nessun vincolo, nessuna rimodulazione e costi chiari. L’attivazione è semplice e veloce, l’esperienza completamente trasparente.

Per conoscere l'offerta completa di Iliad clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.