Natale è arrivato su NordVPN: sconto del 69% per proteggere la tua privacy online

Proteggi la tua privacy online durante le festività con NordVPN e risparmia fino al 69%! Il celebre servizio VPN presenta un'offerta speciale natalizia che non puoi lasciarti sfuggire.

NordVPN offre la possibilità di attivare la VPN a un prezzo scontato per garantire una navigazione sicura e protetta durante le tue attività online.

Le offerte natalizie esclusive di NordVPN

È il momento ideale per attivare NordVPN e godere dei benefici della connessione sicura. L'offerta natalizia include uno sconto del 69% sulla spesa per l'accesso al servizio, rendendolo più accessibile che mai. Il costo del servizio si riduce a soli 2,99 euro al mese.

NordVPN non si limita a offrire la semplice VPN. Anche il piano Completo della VPN è scontato, con un costo aggiuntivo di soli 2 euro al mese.

Questo pacchetto comprende non solo la VPN ma anche un password manager e 1 TB di storage in cloud. Un'opzione perfetta per coloro che desiderano una protezione totale online.

Per approfittare di queste offerte esclusive, è necessario attivare il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, garantendosi un abbonamento di 27 mesi a prezzo bloccato.

Le promozioni sono disponibili solo per un periodo limitato e sono accessibili esclusivamente tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN continua a essere il servizio di riferimento nel settore delle VPN, offrendo connessioni illimitate e sicure. La crittografia avanzata e la politica no log eliminano ogni forma di tracciamento.

Inoltre, la VPN consente di geolocalizzare l'indirizzo IP in un altro paese, consentendo agli utenti di superare blocchi e censure online.

Non perdere l'opportunità di garantirti una navigazione sicura e proteggere la tua privacy online durante le festività. NordVPN è ora disponibile a un prezzo scontato di 2,99 euro al mese o a 5,79 euro al mese con l'aggiunta di 1 TB in cloud e il password manager. Per accedere alle offerte, clicca sul link qui di sotto:

Tutte le proposte includono la possibilità di attivare il piano biennale con 3 mesi extra e offrono una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'attivazione, con opzioni di pagamento flessibili, incluso il pagamento in 3 rate con PayPal.

