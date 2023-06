MySQL? Gli sviluppatori preferiscono PostgreSQL

Secondo l'aggiornamento di maggio del Developer Survey 2023 di StackOverflow attualmente PostgreSQL sarebbe il DBMS relazionale preferito dagli sviluppatori, superando in questa classifica MySQL. Il sondaggio è stato condotto intervistando 90 mila utenti il 45.55% dei quali avrebbe citato PostgreSQL contro il 41.09% dell'alternativa di Oracle. Terzo posto per SQLite, libreria scritta in C che verrebbe utilizzata dal 30.9% del campione.

Un confronto con gli anni passati

Volendo operare un confronto con il passato, basterebbe prendere in considerazione l'edizione dello stesso sondaggio risalente al 2020. Quando MySQL conquistava la prima posizione con 55.6 punti percentuali contro gli appena 36.1 di PostgreSQL. Quest'ultimo non sarebbe soltanto l'RDBMS più popolare ma anche il Database engine più utilizzato in assoluto. Per trovare in classifica una soluzione NoSQL è necessario scendere fino al quarto posto occupato da MongoDB con il 25.52%.

Le percentuali delle altre piattaforme

Microsoft's SQL Server è invece la prima soluzione commerciale per numero di preferenze con il 25.45%, quindi a pochissima distanza da MongoDB. A questo proposito è però utile notare come il software della Casa di Redmond abbia perduto terreno rispetto a 3 anni fa, quando la sua percentuale era di ben 33 punti.

Redis, che non è esattamente un Database engine ma una piattaforme per l'allocazione dei dati in memoria, è stato citato invece da poco più del 20% degli intervistati. Questo risultato lo colloca prima di MariaDB che è comunque un fork di MySQL. Se si sommasse il 41.09% di quest'ultimo con la percentuale ottenuta da MariaDB, il 17.61%, si otterrebbe quindi un risultato molto superiore al 50% del campione e ai 45.55 punti di PostgreSQL.

Elasticsearch è l'ultima soluzione a riportare una percentuale a doppia cifra (13.98%), superando le alternative di Oracle, DynamoDB, Firebase e Cloud Firestone.

È comunque bene precisare che se si tenesse conto dei numeri relativi ai progetti in produzione le percentuali di adozione sarebbero ben diverse. In questo caso infatti a primeggiare sarebbe Oracle, seguito nell'ordine da MySQL, SQL Server e PostgreSQL.