Apache Superset: esplorare i dati con un tool Open Source

Apache Superset è una piattaforma Open Source per l'esplorazione e la visualizzazione dei dati. Si tratta di una soluzione veloce, leggera, intuitiva e molto completa a disposizione di chi ha la necessità di realizzare grafici geospaziali particolarmente complessi così come semplici grafici lineari da inserire in una presentazione. Uno dei vantaggi di Superset risiede nel fatto che esso può essere connesso con qualsiasi database SQL, come per esempio MySQL. Compresi i più moderni database Cloud native come Google Big Query e Amazon Athena.

Caratteristiche di Apache Superset

Apache Superset velocizza le fasi di analisi, elaborazione e restituzione dei dati senza dover ricorrere ad una procedura di Data ingestion addizionale, cioè senza la necessità di un ingestion layer di terze parti per la raccolta di dati da più fonti. Sono preinstallati più di 40 formati differenti per la visualizzazione, con inoltre la possibilità di estendere le funzionalità di base tramite plugin o creare modalità di visualizzazioni personalizzate.

La piattaforma può essere utilizzata per la creazione di dashboard con vari livelli di dettaglio e per realizzare grafici e tabelle tramite il chart builder che supporta il drag & drop dei contenuti. È disponibile inoltre un SQL Lab per scrivere query custom, mostrare i metadata dei database, aggiungere template e molto altro.

Funzionalità per Data analysis e Data visualization

Apache Superset può operare sia su dataset virtuali che fisici attraverso delle metriche unificate per l'analisi e la visualizzazione. I grafici sono totalmente Web based permettendo all'utilizzatore di personalizzarli tramite regole CSS. Il servizio presenta anche un sistema di caching che accelera i tempi di caricamento degli output e della dashboard.

Sono supportati i filtri con cui raffinare i risultati, l'interfaccia è totalmente no-code ed è disponibile un editor SQL per la formulazione delle query. Le metriche e le dimensioni possono essere definite grazie ad un layer semantico e, naturalmente, non mancano delle API per gli sviluppatori e un sistema di accessi basato sui ruoli con diverse opzioni di autenticazione.