Astro DB: un database per sviluppare con Astro

Astro DB è un database SQL managed appositamente ed esclusivamente progettato per Astro. Per chi non lo conoscesse, quest'ultimo è un framework JavaScript in piena ascesa di popolarità che consente di realizzare siti Web SEO friendly, caratterizzati da prestazioni elevate e incentrati sui contenuti. Per accedere ad Astro DB non è necessaria una carta di credito ed è possibile rimuovere gli asset del proprio account in qualsiasi momento.

Le funzionalità di Astro DB

La piattaforma si basa su LibSQL che è un fork di SQLite rilasciato sotto licenza Open Source e supporta l'uso di vari linguaggi tra cui Rust, Go, Python e il già citato JavaScript. Il database è in grado di scalare automaticamente le risorse in base al carico di lavoro che deve gestire. Diventa inoltre del tutto inattivo, senza alcun consumo di risorse, quanto non vi sono operazioni da eseguire sui dati. Ad essere automatica è anche la configurazione, per la quale non viene richiesto alcun intervento da parte dell'utilizzatore.

I database creati possono essere esportati sia in formato SQL che CSV. SQL è inoltre il linguaggio di riferimento per l'interazione con i dati, in questo modo gli sviluppatori non devono imparare una nuova sintassi per poter operare con Astro DB.

Gli ambiti di utilizzo sono i più svariati. Si può utilizzare Astro DB per implementare un sistema di commenti, un blog, dei form per raccogliere gli input degli utenti o dei sistemi di autenticazione per l'accesso ad aree riservate.

È supportato lo sviluppo in locale senza la necessità di alcuna dipendenza, se non si dispone di Docker è comunque possibile lavorare con la sicurezza di non generare conflitti nel proprio ambiente di sviluppo.

Start for free, then pay as you grow

Il piano base di Astro DB comprende database e applicazioni in numero illimitato, senza pagare un euro. È incluso inoltre 1GB di storage al mese a cui si aggiungono fino ad un milione di letture e scritture dei record mensili anch'esse gratuite. L'uso di risorse addizionali è invece a pagamento, ma con tariffe molto contenute: un dollaro per ogni GB, 0.001 per ogni milione di letture e un dollaro per ogni milione di scritture.