MyPOS: scopri il terminale compatibile anche con American Express

I terminali POS mobili di myPOS rappresentano un'innovativa e conveniente soluzione per l'elaborazione dei pagamenti con carta, anche dell'American Express, e sono adatti a tutte le attività commerciali. I dispositivi di quest'azienda offrono un'ampia gamma di funzionalità progettate per rendere l'esperienza di pagamento rapida e agevole sia per i commercianti che per i clienti.

myPOS: i dettagli del POS 3.0 che accetta anche American Express

I device POS di myPOS sono progettati per offrire flessibilità e indipendenza agli utenti, vantando caratteristiche quali accredito istantaneo 24/7, conto aziendale multi-valuta gratuito, e carta di debito business sempre gratuita, semplificando la gestione delle transazioni e delle attività finanziarie aziendali in diverse valute.

I myPOS sono unici nella loro mobilità, versatilità, connettività garantita e facilità d'uso. Sono progettati per essere leggeri e compatti, fornendo la libertà di essere utilizzati ovunque. Accettano una varietà di modalità di pagamento tra cui il contactless, quello a banda magnetica e il Chip&Pin, senza canoni mensili o contratti vincolanti. Ogni terminale è dotato di SIM dati multi-operatore inclusa con connettività 3G e 4G. I terminali, inoltre, supportano anche Wi-Fi e Bluetooth.

Costi ed altro

myPOS mette a disposizione numerosi modelli di terminali POS mobili, dalle opzioni più semplici e convenienti, come il myPOS Go 2 a 14,90 euro, a soluzioni più avanzate come il myPOS Pro a 249 euro ed il myPOS Go Combo in sconto a 139€, con funzionalità aggiuntive tra cui la stampa degli scontrini o caratteristiche smart fornite grazie al sistema operativo Android integrato.

Scegliere un terminale myPOS garantisce un'opzione comoda e flessibile, perfettamente adattabile alle esigenze correnti delle imprese nell'elaborazione dei pagamenti. Con l'accredito immediato dei fondi e la variegata gamma di modelli, myPOS si presenta come una valida scelta per le diverse tipologie di attività commerciali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.