myPOS: sconti fino al 74% su tutti i terminali, a partire da 9,90€

I proprietari di piccole imprese che necessitano di un nuovo POS possono affidarsi a myPOS, una fintech specializzata nella produzione di terminali di pagamento mobile progettati per le esigenze delle piccole attività. In occasione del Black Friday, propone una promozione imperdibile con sconti fino al 74% sui suoi POS, disponibili a partire da soli 9,90 euro. I terminali sono offerti senza canone mensile e prevedono una commissione dell’1,20% per transazione per chi ha un fatturato mensile inferiore ai 10.000 euro.

Un POS completo a più del 70% di sconto: ecco myPOS

I terminali in promozione offrono funzionalità avanzate, tra cui una SIM dati con traffico illimitato e compatibilità con reti Wi-Fi, grazie a un modulo integrato. Inoltre, i dispositivi sono dotati di batterie a lunga durata, consentendo di accettare pagamenti con carta ovunque e per tutto il giorno.

myPOS offre anche un conto aziendale che permette di ricevere i pagamenti in meno di 3 secondi, attivo ogni giorno della settimana. L'apertura del conto avviene in modo semplice e veloce, senza necessità di firme o di canoni mensili, attraverso una registrazione online gratuita. È possibile richiedere anche una carta di debito aziendale senza costi, utilizzabile sia a livello nazionale che internazionale, compatibile con Apple Pay e Google Pay per pagamenti contactless o da smartphone.

Ecco i dettagli dei terminali myPOS in offerta per il Black Friday:

myPOS Go 2 è disponibile a 9,90 euro anziché 39 euro (74% di sconto);

è disponibile a 9,90 euro anziché 39 euro (74% di sconto); myPOS Go Combo è in vendita a 99 euro invece di 189 euro (47% di sconto);

è in vendita a 99 euro invece di 189 euro (47% di sconto); myPOS Carbon è proposto a 119 euro anziché 229 euro (48% di sconto);

è proposto a 119 euro anziché 229 euro (48% di sconto); myPOS Pro è offerto a 189 euro invece di 249 euro (24% di sconto).

Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per dotarsi di un POS all’avanguardia a un prezzo estremamente vantaggioso. Per approfittarne vai sul sito di myPOS.

