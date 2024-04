myPOS Go 2: richiedi il bonus fiscale del 30% sulle commissioni

myPOS Go 2 è il POS portatile e leggero che ti permette di ricevere pagamenti ovunque ti trovi. È disponibile a soli 39 euro, senza alcun canone mensile o contratto vincolante. Paghi solo le commissioni per transazione, con una tariffa competitiva del 1.20% + 0.05 euro.

Specifiche e caratteristiche di myPOS Go 2

Dotato di connessione Wi-Fi e scheda SIM 4G integrata e gratuita, myPOS Go 2 assicura una connettività affidabile in ogni situazione. Il dispositivo è completamente autonomo, permettendoti di accettare pagamenti anche senza passare tramite uno smartphone o dispositivo mobile.

myPOS Go 2 gestisce con semplicità ogni tipo di transazione, dai pagamenti contactless al chip/PIN o con basta magnetica. Le ricevute possono essere inviate tramite e-mail o SMS direttamente dal terminale. Inoltre, ricevi i pagamenti sul tuo conto aziendale myPOS, in meno di tre secondi e senza costi aggiuntivi.

Leggero, compatto e dotato di una batteria a lunga durata, myPOS Go 2 è progettato per accompagnarti durante l'intera giornata lavorativa. È compatibile anche con il credito d'imposta sulle commissioni per i servizi di pagamento digitali: ottieni un bonus fiscale del 30% richiedendolo tramite F24.

Registrati online e crea un conto e-money con un IBAN dedicato in 14 valute. Con myPOS, avrai accesso a una Carta Business Mastercard gratuita per un accesso istantaneo ai fondi ricevuti e potrai tenere sott'occhio la tua attività e accettare pagamenti in mobilità con l'app myPOS.

