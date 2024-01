MX Linux Raspberry Pi Edition arriva su Raspberry Pi 5 e 4 SBC

Gli sviluppatori della distribuzione MX Linux basata su Debian hanno rilasciato una nuova versione di Raspberry Pi per gli utenti che desiderano eseguire il sistema operativo su computer a scheda singola Raspberry Pi. Annunciata inizialmente a metà novembre 2023, MX Linux Raspberry Pi Edition è stata già testata su Raspberry Pi 4, Raspberry Pi 400 e Raspberry Pi 5. Questa utilizza di default il browser web open source Chromium. Inoltre, è disponibile una procedura guidata di installazione per la prima configurazione in modalità TUI. La scelta di Chromium al posto di Firefox come browser predefinito è stata spiegata dagli sviluppatori con un post sul blog di MX Linux, in cui si sottolinea che su Raspberry Pi il primo browser è più rapido nell’avvio rispetto al secondo.

MX Linux Raspberry Pi Edition: i dettagli della distribuzione

MX Linux Raspberry Pi Edition si basa sulla versione MX Linux 23.1 “Libretto”, che deriva dalla serie di sistemi operativi Debian GNU/Linux 12 “Bookworm”. Xfce 4.18 viene utilizzato come ambiente desktop predefinito. Il sistema funziona sulla serie di kernel Linux 6.1 LTS supportata a lungo termine da Debian Bookworm. Gli utenti che desiderano provare la distribuzione MX Linux sui propri computer Raspberry Pi avranno bisogno di una scheda SD o di un driver USB con almeno 16 GB di spazio libero su disco. Il sistema include gli strumenti MX ufficiali e offre agli utenti l'accesso ai repository ufficiali MX Linux. Bisogna comunque ricordare che questa edizione MX Linux include un set più piccolo di applicazioni predefinite. Gli sviluppatori vogliono infatti offrire una soluzione leggera e veloce per i computer di piccole dimensioni. Naturalmente, gli utenti potranno comunque di installare più app utilizzando l'utility MX Package Installer.

Gli sviluppatori ricordano infine che la procedura guidata di configurazione iniziale dell'edizione Raspberry Pi è attualmente disponibile solo in lingua inglese. Nonostante ciò, gli utenti potranno scegliere una diversa lingua del sistema durante la configurazione. MX Linux Raspberry Pi Edition è già disponibile al download sul sito ufficiale di MX Linux. Attualmente, l’unica versione presente è disponibile solo per l'architettura hardware AArch64 (ARM64).