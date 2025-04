Musica senza limiti in vacanza con la prova gratuita di Apple Music

Per le persone che non riescono a stare senza musica anche in vacanza, segnaliamo la prova gratuita di tre mesi di Apple Music. La promozione è valida per chi si iscrive per la prima volta al servizio streaming musicale di Apple e offre l'accesso senza limiti all'intero catalogo della piattaforma.

Tra i principali punti di forza di Apple Music si annoverano gli oltre 100 milioni di brani presenti in catalogo, l'ascolto senza pubblicità e offline su tutti i dispositivi, insieme alla qualità dell'audio.

Perché scegliere Apple Music

Allo stato attuale delle cose Apple Music è una delle piattaforme streaming musicali di riferimento per tutti gli amanti della musica. Al di là del catalogo con più di 100 milioni di brani e 30.000 playlist musicali, i motivi per cui provare il servizio sono questi:

Esperienza di ascolto : la qualità audio offerta dal servizio streaming di Apple è di livello superiore rispetto alle altre piattaforme, grazie all'integrazione dell'audio spaziale Dolby Atmos e l'audio lossless.

: la qualità audio offerta dal servizio streaming di Apple è di livello superiore rispetto alle altre piattaforme, grazie all'integrazione dell'audio spaziale Dolby Atmos e l'audio lossless. Ascolto offline su tutti i dispositivi : anche durante la prova gratuita è possibile usufruire dell'ascolto offline su tutti i dispositivi, inclusi gli smartphone Android e i PC Windows.

: anche durante la prova gratuita è possibile usufruire dell'ascolto offline su tutti i dispositivi, inclusi gli smartphone Android e i PC Windows. Funzionalità extra : l'esperienza di ascolto è arricchita da funzionalità extra, tra cui Apple Music Sing, che permette di visualizzare il testo della canzone durante la riproduzione.

: l'esperienza di ascolto è arricchita da funzionalità extra, tra cui Apple Music Sing, che permette di visualizzare il testo della canzone durante la riproduzione. 3 mesi gratis: di solito è disponibile un mese di prova gratuita, ora invece i mesi gratis sono tre.

Come attivare la prova gratuita di 3 mesi di Apple Music

L'attivazione della prova gratuita della durata di tre mesi richiede il collegamento al sito ufficiale Apple Music, da qui poi occorre cliccare sul pulsante Prova gratis e inserire il proprio indirizzo e-mail legato al proprio Account Apple. Se non si ha un Account Apple, è sufficiente completare la registrazione gratuita. Al termine della procedura, l'iscrizione al periodo di prova sarà automatica.

L'offerta in corso sul sito ufficiale Apple è disponibile per i nuovi iscritti al servizio fino al 16 luglio 2025. Al termine della prova, l'abbonamento si rinnoverà a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire senza costi prima della fine della prova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.