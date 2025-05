Musica nuova, esperienza premium: l’offerta Apple Music da non perdere

Apple rinnova la sua offerta per gli amanti della musica digitale: 3 mesi di Apple Music gratis per chi attiva un nuovo abbonamento tramite un dispositivo Apple idoneo. L’iniziativa è rivolta a chi ha appena acquistato un iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods o dispositivi Beats compatibili.

Come attivare i 3 mesi gratis di Apple Music

Configura il nuovo dispositivo Apple. Se si tratta di AirPods, HomePod o Beats, connettili a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione di iOS. Apri l’app Apple Music: l’offerta apparirà automaticamente oppure sarà visibile nella sezione "Home". Tocca “Accetta ora” e inizia ad ascoltare.

Nuovi brani da non perdere su Apple Music

L’esperienza di ascolto è migliorata da tecnologie come l’audio spaziale con Dolby Atmos, la qualità lossless e l’accesso a brani in esclusiva, playlist curate e podcast originali. Ogni settimana Apple Music aggiorna la sua selezione con novità freschissime. Ecco alcuni dei brani più recenti che puoi ascoltare subito con il tuo abbonamento:

Dua Lipa – Illusion

Un nuovo inno dance-pop tratto dal suo ultimo album "Radical Optimism".

Travis Scott & Bad Bunny – K-POP

Un mix esplosivo tra trap, reggaeton e hip-hop internazionale.

Billie Eilish – LUNCH

Il brano che segna il ritorno dell’artista, accompagnato da un video in esclusiva su Apple Music.

Gazzelle – Tutto qui

Un nuovo capitolo dell’indie italiano, intimo e malinconico.

Geolier – Come vuoi

Il singolo che guida le classifiche urban italiane, già virale su TikTok.

Taylor Swift – Fortnight (feat. Post Malone)

Primo singolo tratto da The Tortured Poets Department, già fenomeno globale.

Apple Music non è solo un catalogo musicale: è uno spazio per scoprire, personalizzare e vivere la musica ogni giorno.

Dispositivi idonei all’offerta

iPhone

iPad

Mac

Apple Watch

Apple TV

AirPods (Pro e Max inclusi)

Cuffie/altoparlanti Beats (eccetto Beats Flex)

HomePod e HomePod mini

L’offerta è valida per un solo ID Apple e solo per nuovi abbonati. Dopo la prova, il piano si rinnova a 10,99 € al mese, salvo disdetta. Per conoscere l'offerta completa di Apple Music clicca qui.

