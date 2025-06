Musetti-Tiafoe: orario e dove vedere il match del Roland Garros

Oggi, martedì 3 giugno, al Roland Garros va in scena il match Musetti-Tiafoe, valido per i quarti di finale dell'edizione 2025. L'incontro si disputerà oggi pomeriggio sul Philippe Chatrier, dopo i due quarti di finale del singolare femminile Sabalenka-Zheng (ore 11.00) e Svitolina-Swiatek (a seguire).

La partita tra Lorenzo Musetti e Francis Tiafoe dei quarti di finale del Roland Garros sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibili con l'abbonamento Sky Sport. Riguardo a ciò segnaliamo l'opportunità di sottoscrivere il pacchetto Sky Sport + Sky TV al prezzo di 21,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro. Il piano in questione offre, tra le altre cose, la visione di tutti i tornei ATP e WTA, i quattro Slam della stagione, le Finals di Torino e la fase finale di Coppa Davis.

A che ora si gioca e dove vedere la partita

La partita Musetti-Tiafoe dell'edizione 2025 del Roland Garros è il terzo incontro di giornata sul Philippe Chatrier, dopo i match Sabalenka-Zheng e Svitolina-Swiatek che apriranno la sessione diurna del campo centrale dello slam di Parigi. L'inizio della sessione è atteso per le 11.00, quindi si può ragionevolmente pensare che la sfida del tennista di Carrara comincerà tra le 15 e le 16.

L'attesa per la gara di oggi pomeriggio è tanta, dal momento che con una vittoria Lorenzo Musetti conquisterebbe un posto in semifinale. In caso di successo contro lo statunitense Tiafoe, il numero due azzurro affronterà uno tra Alcaraz e Paul, il secondo quarto di finale del singolare maschile in programma oggi sempre sul Philippe Chatrier.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.