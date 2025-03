“Mufasa - Il re leone” arriva in streaming: disponibile su Disney+

Dopo il successo ottenuto al botteghino, “Mufasa - Il re leone” è finalmente disponibile anche in streaming. Il film, tra i titoli più visti del 2024 (è stato il sesto per incassi globali), approda ora nel catalogo di Disney+, pronto per essere visto e rivisto comodamente da casa. La pellicola ha raccolto buoni consensi sia da parte del pubblico che della critica, anche se non ha raggiunto i livelli di entusiasmo del predecessore.

Per vedere “Mufasa - Il re leone”, basta accedere a Disney+ con il proprio profilo oppure sottoscrivere un abbonamento, disponibile a partire da 5,99 euro al mese. L’iscrizione è priva di vincoli: puoi disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento direttamente dalle impostazioni dell’account.

"Mufasa - Il Re Leone" è su Disney+: quanto costa l'abbonamento

Il film, uscito nelle sale ad agosto 2024, è diretto da Barry Jenkins e rappresenta sia un prequel che un sequel del remake live action de “Il re leone” del 2019. Questa nuova versione racconta la storia di Mufasa, approfondendo le origini e il destino del celebre re della savana. La produzione ha avuto un budget di circa 200 milioni di dollari.

Chi desidera guardare il film in streaming può scegliere tra diverse formule di abbonamento a Disney+:

Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese;

a 5,99 euro al mese; Standard senza pubblicità a 9,99 euro al mese o 99,90 euro all’anno;

a 9,99 euro al mese o 99,90 euro all’anno; Premium, con contenuti in 4K, a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno.

Tutti i piani danno accesso completo al catalogo Disney+, dove “Mufasa - Il re leone” è già disponibile. Per iniziare a guardarlo, basta andare sul sito di Disney+ e attivare l’abbonamento più adatto alle proprie esigenze.

