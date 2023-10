Mozilla risolve un bug su Firefox dopo 21 anni

Uno dei più longevi bug del browser Firefox è stato risolto il mese scorso. La notizia è però trapelata nelle scorse ore, facendo felici gli utenti, che aspettavano la risoluzione di questo problema da ben 21 anni. Questo errore (Bug 148624) e è stato infatti segnalato sul portale di Mozilla il 2 giugno del 2002 e da allora sembrava essere caduto nel dimenticatoio. Recentemente l’azienda ha ripreso il bug e, in sordina, l’ha contrassegnato come risolto.

Firefox: cosa prevedeva l’errore più longevo della sua storia di Firefox

Il problema tecnico risolto riguardava un fastidioso errore di visualizzazione che si verificava quando gli utenti passavano ad una nuova app. Come riportato sul sito Mozilla: “passando con il mouse su un collegamento della barra degli strumenti e aspettando un secondo, viene visualizzata una piccola casella gialla con la descrizione del link (il tooltip). Se poi si utilizza command-tab per spostare Firefox sullo sfondo, il piccolo riquadro giallo rimane lì in primo piano. L’unico modo per rimuoverlo è rimettere Mozilla in primo piano e spostare il mouse fuori dalla barra degli strumenti”. Il bug è stato risolto a settembre dallo sviluppatore 23enne Yifan Zhu. La patch correttiva, aggiunge un controllo per verificare se uno documento è focalizzato sul codice che mostra il tooltip. La commit di Zhu è stata poi perfezionata dallo sviluppatore Emilio Cobos Álvarez.

Negli anni sono stati in molti a segnalare questo problema a Mozilla. Anche se inizialmente è segnalato come bug relativo a Firefox per Mac, in molti hanno riscontrato lo stesso errore anche sulla versione del browser per Windows 98. Altri utenti hanno poi dichiarato che questo bug era presente anche in altri prodotti Mozilla, come il client di posta Thunderbird (come lo stesso Zhu). Il bug è così stato quindi rimosso con la build 119 di Firefox. Meglio tardi che mai.