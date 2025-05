Mozilla annuncia la chiusura di Pocket e Fakespot: dettagli e alternative

Con un annuncio che segna la fine di un'epoca digitale, Mozilla ha dichiarato che due dei suoi servizi più iconici, Pocket e Fakespot, chiuderanno i battenti entro il 2025. La decisione riflette un cambio di strategia significativo per l'organizzazione tecnologica, che mira a concentrarsi su soluzioni più in linea con le esigenze degli utenti moderni.

Calendario della chiusura: tutto ciò che gli utenti devono sapere

Per gli appassionati di Pocket, la chiusura sarà graduale. Gli utenti avranno tempo fino all’8 ottobre 2025 per scaricare i propri contenuti salvati. Tuttavia, il processo di dismissione inizierà prima, con la rimozione delle estensioni dagli store prevista per il 22 maggio 2025.

Gli abbonamenti premium seguiranno un piano di interruzione progressivo. I piani mensili verranno sospesi immediatamente, mentre gli abbonati annuali riceveranno un rimborso proporzionale entro l’8 luglio 2025, data ufficiale della chiusura del servizio. Successivamente, Pocket entrerà in una fase di "sola esportazione", durante la quale gli utenti potranno scaricare articoli, annotazioni e preferiti fino alla scadenza definitiva dell’8 ottobre 2025. Dopo tale data, tutti i dati e gli account saranno eliminati definitivamente.

L'eredità di Pocket in Firefox

Nonostante la chiusura di Pocket, il suo spirito continuerà a vivere. La celebre newsletter "Pocket Hits" sarà rinnovata e rinominata come Ten Tabs, con pubblicazioni quotidiane dal lunedì al venerdì. Inoltre, il browser di punta di Mozilla, Firefox, integrerà nuove funzionalità per la gestione dei contenuti. Queste includeranno miglioramenti ai segnalibri e l’introduzione di gruppi di schede più efficienti. I suggerimenti curati, una caratteristica distintiva di Pocket, rimarranno parte integrante dell’esperienza di navigazione su Firefox.

Alternative per gli utenti orfani di Pocket

Per chi è alla ricerca di alternative a Pocket, il mercato offre diverse opzioni valide. Instapaper, ad esempio, propone funzionalità simili per salvare e organizzare contenuti online. Wallabag rappresenta un’alternativa open-source, ideale per chi cerca una soluzione personalizzabile. Raindrop.io si distingue per le sue avanzate capacità di organizzazione dei contenuti, mentre molti browser moderni offrono funzionalità native per la gestione delle liste di lettura. Gli utenti potranno quindi trovare facilmente un sostituto adatto alle proprie esigenze.

Un servizio che ha fatto storia

Lanciato nel 2007 con il nome "Read It Later", Pocket ha rivoluzionato il modo di conservare e fruire dei contenuti online. Acquisito da Mozilla nel 2017 per circa 30 milioni di dollari, il servizio è stato profondamente integrato nell’ecosistema di Firefox, diventando uno strumento essenziale per milioni di utenti in tutto il mondo.

Sebbene la sua chiusura rappresenti la fine di un’era per molti appassionati, questa decisione sottolinea la volontà di Mozilla di rinnovarsi e adattarsi alle mutevoli esigenze del panorama digitale contemporaneo. La possibilità di esportare i dati di Pocket fino all’ultimo giorno dimostra l’impegno dell’azienda nel supportare i suoi utenti durante questa transizione.