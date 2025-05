Mozilla rilascia Firefox 138.0.3: risolti bug critici con il nuovo aggiornamento

Mozilla ha recentemente rilasciato un aggiornamento mirato per il suo browser, introducendo Firefox 138.0.3, una versione che si concentra sulla risoluzione di problemi e bug critici per migliorare l’esperienza generale e complessiva dei propri utenti. Questo aggiornamento è stato pubblicato a sole due settimane dalla precedente versione 138.0.1.

Firefox 138.0.3: il bug di WebGL

Tra i miglioramenti principali, il team di sviluppo ha risolto quattro bug significativi che stavano influenzando la stabilità e la funzionalità del browser. In particolare, uno dei problemi più rilevanti riguardava un crash che si verificava durante la navigazione su siti che utilizzano la tecnologia WebGL, una tecnologia essenziale per la grafica tridimensionale sul web. Questa correzione mira a garantire un’esperienza di navigazione più fluida per gli utenti che interagiscono con contenuti 3D.

Firefox 138.0.3: cosa cambia per gli utenti Linux

Gli utenti Linux, invece, beneficeranno a loro volta della soluzione a un problema che rendeva i video sbiaditi su sistemi Wayland senza supporto HDR. Questo intervento affronta un fastidioso problema, migliorando significativamente, così, la qualità visiva dei contenuti multimediali. Si tratta di un interessante update anche per un sistema operativo con una struttura diversa rispetto a Windows.

Firefox 138.0.3: altri due bug fix

Oltre a questi due bug principali, sono stati risolti altri due problemi che avevano un impatto sull’utilizzo quotidiano del browser. La scorciatoia Alt+C per la funzione "Match Case" nella barra di ricerca non funzionava correttamente, causando disagi agli utenti. Inoltre, un altro bug provocava crash quando venivano applicati effetti SVG su elementi grafici di dimensioni ridotte, come sfocature o ombre. Con queste correzioni, Mozilla ha rafforzato la stabilità e l’usabilità del browser.

Firefox 138.0.3: il rollout dell'aggiornamento

Gli utenti che hanno già installato Firefox riceveranno automaticamente l’aggiornamento alla versione 138.0.3. Tuttavia, è possibile accelerare il processo accedendo al menu "Aiuto" e selezionando "Informazioni su Firefox". In alternativa, l’aggiornamento può essere scaricato manualmente dal sito ufficiale di Mozilla.