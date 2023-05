Thunderbird: Mozilla vuole introdurre funzioni a pagamento

Mozilla ha intensificato non poco i lavoro sul suo client di posta elettronica Thunderbird nel corso degli ultimi due anni e un importante aggiornamento è atteso per la fine del 2023. A tal riguardo, stando a quanto emerso nelle score ore sono in lavorazione pure funzioni e servizi aggiuntivi che però verranno offerti a pagamento.

Thunderbird: funzioni e servizi aggiuntivi a pagamento

Andando più in dettaglio, Thunderbird ha pubblicato il suo rapporto finanziario relativo al 2022, da cui si evince che le entrate del progetto sono aumentate del 21% rispetto al 2020, in special modo grazie alle donazioni fatte dagli utenti.

Nel report è però presente pure la conferma che Mozilla sta lavorando ad alcune feature a pagamento per il client di posta, appunto. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto esattamente scritto nel report al riguardo.

Thunderbird si sta espandendo anche oltre l'esperienza di base che già usi. Abbiamo esplorato ulteriori fonti di entrate sotto forma di nuovi strumenti e servizi per aumentare la tua produttività. Abbiamo in programma di introdurre alcuni di questi, in stato Beta, entro la fine dell'anno. Siate certi che non abbiamo intenzione di addebitare denaro per la potente esperienza Thunderbird che vi piace oggi (né abbiamo intenzione di rimuovere le funzionalità e farle pagare in seguito).

La cosa, comunque, non rappresenta propriamente una sorpresa, visto e considerato che molte delle modifiche apportate all'app di posta hanno costi di infrastruttura diretti (come il supporto di Firefox Sync) oltre che quelli consueti di sviluppo.

Al momento, non è dato sapere quali siano, di preciso, queste nuove caratteristiche a pagamento in dirittura d’arrivo. Per ulteriori approfondimenti non resta quindi nient’altro da fare se non attendere fiduciosi.