Firefox 138: nuovo gestore dei profili e novità estetiche per Windows 11

Il celebre browser Firefox, noto per il suo impegno verso la privacy e la libertà degli utenti, si rinnova con l'aggiornamento alla versione 138, portando con sé una serie di innovazioni che puntano a migliorare l'esperienza web. Con questa nuova versione, viene confermata la missione di mettere le persone al centro dell'esperienza web, ha dichiarato un portavoce di Mozilla.

Tra le novità più significative spicca il nuovo gestore profili, una funzionalità che consente agli utenti di separare nettamente le diverse sfere della propria vita digitale, come lavoro, studio o tempo libero. Ogni profilo è completamente indipendente, con cronologia, password e preferenze personalizzate, offrendo così una maggiore flessibilità e organizzazione.

Un altro aspetto rilevante di Firefox 138 è il miglioramento estetico per gli utenti di Windows 11. Grazie all'integrazione del materiale acrilico per le finestre pop-up, l'interfaccia del browser si armonizza meglio con il design moderno del sistema operativo Microsoft, garantendo un'esperienza visiva più coerente e accattivante.

Ulteriori novità e aggiornamenti con questa nuova versione

Non mancano gli aggiornamenti alla barra degli indirizzi, ora ottimizzata per offrire ricerche più rapide e precise, oltre a maggiori possibilità di personalizzazione. Tuttavia, Mozilla ha segnalato un problema nell'importazione password direttamente da Chrome, suggerendo come soluzione alternativa l'esportazione in formato CSV per un passaggio manuale più fluido.

Per ottenere l'aggiornamento, gli utenti possono accedere al percorso "menu principale > Aiuto > Informazioni su Firefox" oppure scaricare la versione completa dal sito ufficiale, dal Microsoft Store o da piattaforme alternative. Questo rende l'aggiornamento accessibile e facile da installare per tutti gli utenti.

Con queste innovazioni, Mozilla dimostra il suo impegno costante nel migliorare la sicurezza, le prestazioni e la personalizzazione del proprio browser, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più variegato e consapevole. Firefox si conferma così una scelta solida per chi cerca un'alternativa affidabile e centrata sull'utente nel panorama dei browser web.