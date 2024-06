Firefox 128 Beta include finestra per cancellare i dati utente

Firefox 127 è stato appena rilasciato in via ufficiale. Mozilla ha quindi promosso la prossima versione principale del browser web open source, Firefox 128 Beta per i test pubblici. Con l'imminente rilascio di Firefox 128, Mozilla proverà a introdurre la finestra di dialogo rinnovata per cancellare i dati utente, inizialmente prevista per Firefox 126. La nuova finestra di dialogo consente di cancellare facilmente la cronologia di navigazione, i cookie, i dati del sito, le impostazioni del sito e i dati temporanei memorizzati nella cache e non solo. Tale finestra di dialogo è molto simile a quella disponibile nel browser web Chromium. Questa permette anche di pulire i dati di un periodo specifico (ultima ora, ultime due ore, ultime quattro ore, oggi o tutto). Inoltre, fornisce approfondimenti sul sito dimensione dei dati corrispondente all'intervallo di tempo selezionato.

Firefox 128 promette inoltre il supporto per la lingua Saraiki (skr), il supporto per la riproduzione di contenuti protetti da siti di streaming video come Netflix nella modalità di navigazione privata e il supporto per il rendering di più tipi di file di testo. Infine, aggiunge il supporto per il proxy DNS per impostazione predefinita quando si utilizza SOCKS v5 per evitare perdite di query DNS sulla rete. Per gli utenti mobile con Android 14 o successive, Firefox 128 Beta aggiunge la possibilità di creare e utilizzare passkey in app di terze parti. Gli utenti macOS potranno invece utilizzare l'acquisizione del microfono tramite getUserMedia attraverso l'elaborazione vocale fornita dal sistema, il tutto per una migliore qualità audio.

Firefox 128 Beta: tutte le altre novità dell’aggiornamento

Per gli sviluppatori web, Firefox 128 Beta promette il supporto per @property e l'API CSS properties-and-values. Inoltre, introduce il supporto per Resizeable ArrayBuffers e Growable SharedArrayBuffers in SpiderMonkey. Ciò consentire di modificare la dimensione di un ArrayBuffer senza dover allocare un nuovo buffer e copiare dati in esso. Con il nuovo update cambia anche l'intestazione Accept per immagini e documenti per allinearsi meglio allo standard "Fetch" e ad altri browser web. Inoltre, viene introdotto il supporto per il metodo setCodecPreferences per consentire alle applicazioni di disabilitare la negoziazione di codec specifici, inclusi RTX/RED/FEC. Infine, l’update mostrerà la specificità delle regole CSS in una descrizione comando. Ciò avverrà quando si passa con il mouse su un selettore di regole CSS nella vista Regole di ispezione. Mozilla afferma che questo cambiamento aiuterà gli sviluppatori web a capire perché una determinata regola viene applicata prima di un'altra.

Proprio come le versioni beta precedenti, anche questa include funzionalità non ancora presenti nella versione finale di Firefox. Tra queste vi è l'opzione "Mostra suggerimenti di ricerca di tendenza". Mozilla prevede di rilasciare la versione ufficiale di Firefox 128 il 9 luglio 2024. Fino ad allora, è possibile testare Firefox 128 Beta scaricando il file binario tarball dal sito ufficiale. In alternativa, si può anche scaricare il pacchetto DEB ufficiale per sistemi Ubuntu o Debian dal server di download di Mozilla.