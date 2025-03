Firefox 163.0.3: nuovo aggiornamento rende TikTok più veloce

Mozilla ha rilasciato un nuovo aggiornamento del suo browser Firefox, con una novità per coloro che usano TikTok. La versione Fireofox 163.0.3 è ora disponibile con una singola correzione per i problemi di prestazioni sulla piattaforma video. Il changelog per la versione 163.0.3 è piuttosto scarno. Come si può leggere sul blog ufficiale del progetto, l’unica aggiunta riguarda la: “Reattività notevolmente migliorata su TikTok, che migliora la velocità di formattazione della data. (Bug 1954323)”.

Secondo gli utenti che hanno segnalato il problema, le versioni del browser precedenti a Firefox 163.0.3 presentano "estremi rallentamenti", ritardi nell'interfaccia utente. A ciò si aggiungevano balbettii video dopo aver fatto scorrere un sacco di video e aver tentato di aprire una pagina del profilo. Ciò faceva sembrare il browser “completamente sovraccaricato dal sito di TikTok”. I browser basati su Chromium, tuttavia, non presentano questi sintomi. Oltre ai report su Bugzilla, ci sono molte lamentele su Reddit.

Firefox 163.03: le correzioni nelle versioni precedenti del browser

Firefox 163.0.3 segue i due aggiornamenti di Firefox rilasciati in precedenza per la versione 163.0. Firefox 163.0.1 ha risolto i problemi con i limiti delle dimensioni dei cookie, che causavano problemi con la conservazione degli accessi e altri bug correlati allo stato. Questo aggiornamento anche risolto la scorciatoia non funzionante Ctrl/Cmd + L. Per quanto riguarda Firefox 163.0.2, la nuova versione ha fornito più patch per i cookie. Non sono mancate poi correzioni per i problemi dell'interfaccia utente, elevato utilizzo della CPU su Windows (quando bloccato o con il coperchio del laptop chiuso) e altro ancora. Gli utenti possono consultare il changelog ufficiale per l'ultimo aggiornamento di Firefox nella documentazione ufficiale. Chi volesse scaricare il browser da zero, può trovare il download sul sito web ufficiale. Gli utenti con PC Windows 10 e Windows 11 possono invece scaricare la nuova versione dal Microsoft Store.