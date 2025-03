Firefox 136.0.2: nuovo update risolve alcuni bug del browser

Firefox 136 ha ricevuto un altro aggiornamento di correzione dei bug. La versione Firefox 136.0.2 è ora disponibile per il download con patch per alcuni importanti problemi che influenzano l'esperienza di navigazione degli utenti. Mozilla ha risolto i problemi con i cookie di pulizia automatica del browser e i dati del sito. Sono poi stati corretti l'elevato utilizzo della CPU sui PC Windows in determinati scenari e alcuni problemi di interfaccia utente.

Firefox 136.0.2: i dettagli delle correzioni

Secondo quanto riportato sul changelog, Firefox 136.0.2 ha risolto un bug per cui "Cookie e dati del sito" e "File e pagine temporanei memorizzati nella cache" venivano abilitati inaspettatamente dopo l'aggiornamento a Firefox 136 per gli utenti con "Cronologia" e/o "Impostazioni sito" impostate su Cancella all'arresto nelle versioni precedenti. Gli utenti interessati che utilizzavano già Firefox 136 possono disabilitare queste impostazioni in "Privacy e sicurezza". È stato anche corretto un problema per cui la richiesta della password principale appariva in situazioni inaspettate. Inoltre, sono stati risolti bug di visibilità con pulsanti di scelta su sfondi scuri. Infine, come già accennato, è stato risolto l'elevato utilizzo della CPU su Windows. Ciò accadeva quando lo schermo era bloccato o il laptop era chiuso. Per quanto riguarda la piattaforma web, è stato disabilitato il supporto per l'API CookieStore a causa di problemi di compatibilità. L'API verrà abilitata una volta risolti tali problemi.

Firefox 136.0.2 segue la versione 136.0.1, rilasciata la scorsa settimana per risolvere altri problemi relativi ai cookie e bug con alcune scorciatoie da tastiera. Per quanto riguarda la versione 136.0, è arrivata il 4 marzo con una barra laterale aggiornata, schede verticali, riproduzione HEVC accelerata tramite hardware su macOS, decodifica video tramite hardware su sistemi Linux con GPU AMD e altro ancora. Firefox è disponibile su Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Gli utenti che utilizzano ancora Windows 7, puoi utilizzare Firefox 115 ESR, che rimarrà supportato per alcuni mesi.