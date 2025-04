Mozilla Firefox: risolti crash e bug con l'aggiornamento 137.0.1

Firefox ha recentemente introdotto un nuovo aggiornamento di sicurezza, la versione 137.0.1, per risolvere tre bug critici che compromettevano la stabilità del browser. Questo intervento, annunciato da Mozilla, è stato progettato per migliorare l'esperienza degli utenti, in particolare quelli che utilizzano sistemi operativi Windows. L'aggiornamento si è concentrato su problematiche che includevano crash Windows e difetti legati ai collegamenti cartelle.

Tra le principali novità, l'attenzione si è focalizzata su due crash specifici riscontrati dagli utenti Windows. Il primo si verificava durante il download dei file sui sistemi che utilizzano l'antivirus Qihoo 360 Total Security, mentre il secondo era un problema di arresto anomalo che si presentava occasionalmente all'avvio dell'applicazione. Inoltre, è stato risolto un difetto che impediva la selezione dei file all'interno delle cartelle di destinazione quando si utilizzavano i collegamenti a directory, un problema che aveva causato disagi significativi a molti utenti.

Nel dettaglio, il changelog ufficiale del browser evidenzia tre specifiche correzioni:

La risoluzione del bug collegamenti cartelle

L'eliminazione del crash Windows bug

La correzione del bug

Un aggiornamento disponibile da ieri

Questo aggiornamento è disponibile a partire da ieri, 8 aprile 2025. Gli utenti possono procedere con l'installazione accedendo al menu del browser tramite il percorso "Aiuto > Informazioni su Firefox", dove sarà possibile avviare l'aggiornamento automatico. In alternativa, è possibile scaricare la nuova versione 137.0.1 direttamente dal sito ufficiale di Mozilla. Per chi utilizza Windows 10 e 11, l'aggiornamento è disponibile anche attraverso il Microsoft Store.

Vale la pena sottolineare che questo aggiornamento segue a breve distanza il rilascio della versione 137, avvenuto il 1° aprile 2025. Questa precedente versione aveva introdotto una serie di funzionalità innovative, tra cui i gruppi di schede, una barra degli indirizzi con funzionalità di calcolatrice, il supporto alla riproduzione HEVC su Linux e la possibilità di firmare documenti PDF direttamente dal browser. Tuttavia, nonostante le novità, alcuni problemi tecnici avevano reso necessario un ulteriore intervento per garantire la stabilità e la sicurezza del software.

Con la versione 137.0.1, Mozilla dimostra ancora una volta il suo impegno nel rispondere prontamente alle segnalazioni degli utenti e nel migliorare continuamente il proprio browser. Questo aggiornamento rappresenta un passo importante per offrire un'esperienza di navigazione più fluida e affidabile, eliminando problematiche che avrebbero potuto compromettere l'utilizzo quotidiano di Firefox.

L'invito agli utenti è quello di procedere quanto prima con l'installazione dell'aggiornamento per beneficiare delle correzioni apportate e garantire una maggiore sicurezza durante la navigazione. Con un'attenzione costante alle esigenze degli utenti e un impegno continuo nell'innovazione, Mozilla conferma il suo ruolo di leader nel settore dei browser web.