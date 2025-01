Mozilla rilascia Firefox 134.0.1 con alcune correzioni di bug

Mozilla ha appena rilasciato un piccolo aggiornamento che include alcune correzioni di bug per Firefox 134. La versione 134.0.1 è ora disponibile per il download con patch per alcuni bug che interessano siti web e servizi popolari. Secondo il changelog ufficiale, le patch di Firefox 134.0.1 si bloccano su alcuni siti web di Google, in particolare YouTube e Docs. Gli utenti hanno segnalato che in determinati scenari, l'interfaccia utente si blocca e smette di rispondere. Inoltre, gli ingegneri di Mozilla hanno risolto un crash all'avvio che si verifica dopo l'aggiornamento dalla versione 133.

Mozilla: tutte le modifiche introdotte nella nuova versione

Come già accennato, il changelog completo per Firefox 134.0.1 non offre alcuna novità, ma soltanto dei piccoli, significativi miglioramenti. Oltre alle correzioni per i blocchi dell’interfaccia (bug 1939295) e per il crash all’avvio durante l’update a Firefox 133 (bug 1941134), è stato anche risolto un problema per cui i menu di selezione dei motori di ricerca e i menu contestuali potevano non funzionare correttamente se l'utente aveva precedentemente ripristinato una versione precedente (bug 1940533).

Per chi se lo fosse perso, Mozilla ha rilasciato Firefox 134 la scorsa settimana. Il primo aggiornamento importante del 2025 è arrivato con alcune modifiche importanti. Tra questi vi è ad esempio il supporto migliorato del trackpad su Linux (ora è possibile interrompere lo scorrimento momentum posizionando due dita sul touchpad). Non manca poi la riproduzione accelerata tramite hardware di video HEVC su Windows, un layout New Tab rinnovato per gli utenti negli Stati Uniti e in Canada e altro ancora. Recentemente, Mozilla ha rilasciato anche la versione beta del prossimo Firefox 135. Questa release dovrebbe essere introdotta nella versione completa il prossimo 4 febbraio. Prima di allora, se dovessero essere rilevati nuovi problemi o bug, l’azienda potrebbe rilasciare ulteriori versioni correttive dell’aggiornamento di Firefox 134.