Firefox 134: arrivano il supporto HEVC, blocco pop-up e altro

Mozilla ha annunciato il rilascio di Firefox 134, la più recente versione stabile del suo noto browser web. Questa nuova edizione porta con sé diverse novità significative, tra cui spicca l'attesissimo supporto hardware per la decodifica del codec video HEVC (H.265) su Windows.

Si tratta di una funzionalità che i principali concorrenti, come Google Chrome, avevano già integrato da tempo e che ora consente anche agli utenti di Firefox di beneficiare di un'esperienza multimediale più fluida e ottimizzata, con un minore impatto sulle risorse del sistema.

Un altro miglioramento degno di nota riguarda il sistema di blocco delle finestre pop-up, ora reso meno rigido per evitare segnalazioni errate. Questa modifica contribuisce a migliorare l’usabilità del browser, garantendo un controllo efficace senza penalizzare l’esperienza dell’utente. Anche l’interfaccia della schermata "Nuova scheda" è stata aggiornata: il nuovo design mette in evidenza strumenti come la barra di ricerca, collegamenti rapidi ai siti preferiti e suggerimenti personalizzati per la navigazione.

Dal punto di vista della sicurezza, Firefox 134 si distingue per l'integrazione di numerose correzioni di vulnerabilità che avrebbero potuto mettere a rischio la protezione degli utenti. Tali interventi riducono la possibilità di esecuzione di codice dannoso o di altre minacce alla sicurezza informatica, dimostrando l’impegno di Mozilla nel tutelare i propri utenti.

L'aggiornamento è già disponibile per il download e l'installazione, e si raccomanda vivamente di procedere all’upgrade per approfittare delle migliorie introdotte. Con il supporto hardware per HEVC, Firefox si allinea ulteriormente alle funzionalità offerte dai suoi concorrenti principali, rafforzando la qualità complessiva della navigazione.

Mozilla prosegue nel suo lavoro di sviluppo, puntando su un mix di innovazioni tecnologiche e interventi di sicurezza per offrire un browser sempre più veloce, affidabile e facile da usare. Firefox 134 rappresenta un passo avanti significativo nella direzione di una navigazione web moderna, performante e sicura.