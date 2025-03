Firefox: vecchie versioni perderanno add-ons e riproduzione DRM

Brutte notizie per gli utenti di Firefox che continuano ad utilizzare edizioni non aggiornate del browser. Dal 14 marzo 2025 le versioni obsolete e perderanno alcune delle loro funzionalità a causa della scadenza del certificato root, che verifica l'autenticità di siti web, componenti aggiuntivi e aggiornamenti software. Le funzionalità interessate includono add-ons o estensioni, riproduzione di contenuti DRM e altro ancora. Questa situazione riguarda i clienti con versioni di Firefox precedenti alla 128 e ESR 115.13 su Windows, macOS, Linux e Android (iOS non è interessato). Si applica anche ai sistemi operativi non supportati con release ESR, ovvero Windows 7, 8 e 8.1 e macOS 10.12, 10.13 e 10.14. Le release di Firefox più recenti hanno un certificato root più recente, da qui la richiesta di Mozilla di aggiornare a Firefox 128/ESR 115.13 o versioni successive.

In un documento di supporto pubblicato alla fine del 2024, Mozilla ricorda agli utenti che: “se non esegui l'aggiornamento, le funzionalità di Firefox che si basano su aggiornamenti remoti smetteranno di funzionare e i componenti aggiuntivi installati verranno disabilitati. Anche i contenuti protetti da DRM, come i servizi di streaming, potrebbero smettere di essere riprodotti a causa di aggiornamenti non riusciti. Inoltre, i sistemi che dipendono dalla verifica dei contenuti potrebbero smettere di funzionare correttamente”.

Firefox: versione ESR 115 ancora supportata da Windows e macOS

Sebbene gli utenti possano continuare a utilizzare Firefox con un certificato root scaduto, Mozilla consiglia di non farlo. Infatti, in questo modo si perderà l'accesso a sistemi importanti e si rimarrà vulnerabile a problemi di sicurezza non corretti. Tuttavia, necessario notare che i sistemi operativi che non supportano più il canale di rilascio primario possono comunque eseguire l'aggiornamento a una versione ESR più recente con un certificato root valido.

A questo proposito, bisogna ricordare che Mozilla supporta ancora Firefox ESR 115 su versioni Windows e macOS non supportate. Ha persino recentemente ampliato il supporto di altri sei mesi. Chi desidera saperne di più sulla scadenza del certificato root nelle vecchie versioni di Firefox, può consulta il documento di supporto ufficiale di Mozilla. Gli utenti possono anche controllare la propria versione di Firefox andando sulle Impostazioni, poi Altro e, infine, Informazioni su Firefox. Infine, Mozilla ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento minore per il suo browser, ovvero la versione 136.0.1. Come altre versioni minori, questa risolve soprattutto alcuni bug.