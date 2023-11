Mozilla lancia Fakespot Chat, il suo primo LLM per acquisti online

All’inizio del 2023 Mozilla ha acquisito Fakespot, una startup che utilizza l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per identificare recensioni di prodotti false e ingannevoli. Ora, l’azienda creatrice di Firefox ha deciso di lanciare il suo primo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) chiamato Fakespot Chat. Si tratta di un chatbot AI che aiuterà gli utenti ad effettuare acquisti online, rispondendo ad esempio a domande sul prodotto o suggerendo domande che potrebbero tornare utili quando si cerca qualcosa. Questo strumento potrebbe rivelarsi estremamente utile poiché, negli ultimi tempi, l’AI è stata sfruttata proprio per gli scopi opposti (ovvero creare recensioni false). Tra gli esempi più importanti vi sono le migliaia di false recensioni create dall’AI su Amazon o TripAdvisor, prontamente rimosse dalle due aziende.

Fakespot Chat: come usare il chatbot AI di Mozilla

Fakespot Chat è recentemente entrato in fase di test. Il suo utilizzo è semplice. Gli utenti non dovranno far altro che chiedere al chatbot AI delle informazioni sul prodotto che vorrebbero acquistare, proprio come farebbero con il venditore. L’intelligenza artificiale ordinerà le recensioni dei prodotti, separerà le recensioni vere dalle false e risponderà agli utenti. Inoltre, le sessioni di chat degli utenti vengono salvate in modo da migliorare l’esperienza del chatbot. Per fare ciò, però, gli utenti non devono creare account o divulgare informazioni personali. Questa funzione è disponibile tramite Fakespot Analyser, oppure installando l’estensione per browser di Fakespot. Nel primo caso, bisognerà copiare e incollare l’URL del prodotto sulla pagina e porre la propria domanda. Nel secondo caso, quando si apre ad esempio la pagina del prodotto su Amazon, il chatbot si avvierà automaticamente sul lato destro dello schermo.

Come ricorda Mozilla sul proprio blog ufficiale, al momento il chatbot potrebbe non essere perfetto. Per questo motivo l’azienda chiede agli utenti di inviare i loro feedback, per poter migliorare sempre più il modello in modo che sia un valido aiuto per chiunque voglia effettuare acquisti online.