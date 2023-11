Amazon annuncia la settimana del Black Friday 2023: le date UFFICIALI

Amazon annuncia la Settimana del Black Friday 2023. In realtà sarà più di una settimana perché gli sconti per il periodo più atteso dell'anno e che di fatto dà inizio alle festività natalizie cominceranno il prossimo 17 novembre per concludersi il 27 dello stesso mese.

Cosa aspettarsi? A questa pagina puoi già farti un'idea, ma naturalmente l'aspettativa è per gli sconti più importanti e grossi di tutto l'anno solare con migliaia di opportunità su tutti i prodotti presenti nel catalogo del famoso e-commerce.

Settimana del Black Friday 2023 di Amazon: cosa aspettarsi?

Non abbiamo per il momento anticipazioni sulle offerte più importanti che potremo aspettarci dalla settimana del Black Friday 2023 di Amazon, ma è certo che possiamo sperare in vere e proprie "bombe".

La pagina già aperta parla di offerte sui migliori marchi, oltre a proposte da piccole aziende con articoli incentrati sul risparmio e sull'innovazione. Vi sono poi numerose opportunità che esploreremo nel corso di queste giornate che ci separano dall'inizio delle offerte, come la possibilità di ottenere un buono regalo di 10 euro e le possibilità riservate agli iscritti Amazon Prime.

In ogni caso, cerchia in rosso il 17 novembre per iniziare ad esplorare le migliaia di offerte che Amazon ha in mente di lanciare per il Black Friday: preparati ad una valanga di affari.

