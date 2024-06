Mozilla Firefox 127: rilasciato con nuovi strumenti e migliorie

Mozilla ha recentemente rilasciato la versione ufficiale del browser Firefox 127, che introduce varie nuove funzionalità e miglioramenti. Le novità più importanti di Mozilla Firefox 127 includono una funzionalità di screenshot aggiornata che ora consente di acquisire screenshot di varie pagine :about:, nonché di file di determinati tipi come SVG, XML ecc. Sono state migliorate anche le prestazioni di acquisizione di screenshot di grandi dimensioni e una migliore accessibilità tramite nuove scorciatoie da tastiera. Inoltre, è stata migliorata la compatibilità dei temi e supporto della modalità a contrasto elevato (HCM). Firefox 127 aggiunge anche l’opzione "Chiudi schede duplicate" nel widget della barra delle schede "Elenca tutte le schede", nonché nel menu contestuale delle schede. È stato infine aggiunto il supporto per la risoluzione dei record DNS HTTPS con il risolutore DNS del sistema operativo su Linux, Android 10 (e successive) e Windows 11.

Mozilla Firefox 127: le altre novità dell’aggiornamento

Nel tentativo di ridurre ulteriormente le informazioni relative alle impronte digitali dell'utente e aumentare la compatibilità dei siti web, Firefox 127 introduce la possibilità di segnalare architetture CPU x86 a 32 bit e x86_64 (64 bit) nella stringa User-Agent di Firefox sui sistemi Linux, nonché sulle web API navigator.platform e navigator.oscpu. Per gli sviluppatori web, questa versione aggiunge il supporto per i nuovi metodi Set JavaScript, per creare unioni e intersezioni di due insiemi. Mozilla Firefox 127 abilita la funzione navigator.clipboard.read()/write() che introduce un menu contestuale “incolla”. Ciò consente agli utenti di confermare quando tentano di leggere il contenuto degli appunti che non è originato da una pagina same-origin.

Per gli utenti macOS, Firefox 127 abilita di default la navigazione a schede per link e altri elementi attivabili, anziché seguire l'impostazione "Navigazione tramite tastiera". Per una maggiore efficienza, gli utenti Windows possono invece impostare Firefox in modo che venga avviato automaticamente all'avvio o al riavvio dei computer. Mozilla Firefox 127 è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda. Chi ha già installato il browser, può scaricare la nuova versione dalle Impostazioni. Basta accedere alla sezione Aggiornamenti di Firefox (alla scheda Generale) e cliccare su Controlla aggiornamenti. Se disponibile, l’update si scaricherà in automatico. Per installarlo basterà soltanto riavviare il browser.