Mozilla accusata di tracciare gli utenti su Firefox senza consenso

Il gruppo europeo per i diritti digitali NOYB (None Of Your Business) ha presentato un reclamo sulla privacy all'autorità di controllo austriaca per la protezione dei dati (DSB) contro Mozilla, sostenendo che l'azienda utilizza una funzionalità di privacy di Firefox (abilitata senza consenso) per tracciare il comportamento online degli utenti. La funzionalità, denominata "Privacy-Preserving Attribution" (PPA), è stata annunciata a febbraio 2022 ed è stata abilitata automaticamente nella versione Firefox 128, rilasciata a luglio. Il reclamo di NOYB afferma che, nonostante il nome, Mozilla utilizza la funzionalità per tracciare il comportamento degli utenti di Firefox sui siti web. Secondo NOYB, PPA consente a Firefox di memorizzare dati sulle interazioni pubblicitarie degli utenti e di raggruppare tali informazioni per gli inserzionisti. Mozilla sostiene che questo sistema migliora la privacy misurando le prestazioni degli annunci senza che i singoli siti web raccolgano dati personali.

Mozilla: PPA non invierebbe dati degli utenti agli inserzionisti

NOYB afferma che parte del tracciamento viene eseguito in Firefox. Ciò violerebbe i diritti degli utenti ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE. In un documento di supporto di luglio, Mozilla ha descritto PPA come "un'alternativa non invasiva al tracciamento tra siti", progettata per aiutare gli inserzionisti a valutare l'efficacia dei loro annunci senza condividere informazioni sul comportamento online degli utenti.

Mozilla insiste inoltre sul fatto che PPA non condivide informazioni di navigazione con terze parti. Inoltre, afferma che gli inserzionisti ricevono solo dati aggregati sulle prestazioni degli annunci. Come riporta l’azienda: "PPA non implica che i siti web ti traccino. Invece, è il tuo browser ad avere il controllo. Ciò significa forti tutele della privacy, inclusa l'opzione di non partecipare. PPA non implica l'invio di informazioni sulle tue attività di navigazione a nessuno. Ciò include Mozilla e il nostro partner DAP (ISRG). Gli inserzionisti ricevono solo informazioni aggregate che rispondono a domande di base sull'efficacia della loro pubblicità".

Toccherà alle autorità austriache scoprire se il reclamo di NOYB può essere accolto oppure dare ragione a Mozilla. In ogni caso, gli utenti di Firefox possono comunque disattivare la funzionalità PPA. Per fare ciò è necessario accedere alle impostazioni del browser e cliccare sulla scheda Privacy e sicurezza. Infine, basterà soltanto deselezionare l'opzione etichettata "Consenti ai siti web di eseguire misurazioni pubblicitarie che preservano la privacy".