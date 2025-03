Mox, il server email open source

Mox è un server di posta elettronica completo di tutte le funzionalità necessarie e progettato per semplificare la gestione autonoma delle email. Fornisce infatti un controllo diretto sulle comunicazioni favorendo la decentralizzazione. Realizzato interamente in linguaggio Go, Mox integra in un'unica applicazione tutti i protocolli e le funzionalità fondamentali di un server email, elimina così le complessità che derivano dalla gestione di più software per svolgere task differenti.

Le funzionalità di Mox

Mox supporta diversi protocolli e standard per la gestione della posta elettronica come IMAP4, SMTP, SPF, DKIM, DMARC, MTA-STS, DANE e DNSSEC. Include inoltre filtri antispam basati sia sulla reputazione che sul contenuto dei messaggi. È poi compatibile con l'internazionalizzazione dei nome a dominio (IDNA, Internationalizing Domain Names in Applications) e gestisce automaticamente anche i certificati TLS attraverso ACME e Let's Encrypt. Gli utenti possono contare su un'interfaccia webmail integrata per accedere facilmente alla propria corrispondenza direttamente da browser web.

Il server presenta un'elevata semplicità d'installazione e utilizzo. Il comando quickstart permette ad esempio di configurare un server email funzionante in soli dieci minuti e genera automaticamente i file di configurazione fornendo le istruzioni per impostare i record DNS. Per chi desidera testare il server senza una configurazione completa, la funzionalità mox localserve consente poi di avviare un ambiente locale.

Un server email pensato per la sicurezza

Il progetto Mox è nato nel 2021 per affrontare le complessità e le vulnerabilità tipiche dei tradizionali server email basati su software scritti in linguaggi come il C. Scritto in Go, Mox vanta una codebase ben documentata e ricca di test automatizzati che garantiscono un alto livello di affidabilità.

Rilasciato sotto licenza MIT, Mox è un progetto open source con codice sorgente disponibile pubblicamente. Da agosto 2023 ad agosto 2024 è stato inoltre finanziato tramite il programma NGI Zero Entrust dell'Unione Europea.

La versione stabile più recente è la v0.0.14, pubblicata il 20 gennaio 2025. Tra le implementazioni future vi saranno nuove estensioni IMAP4, il supporto completo per DANE, DNSSEC, report DMARC e TLS, integrazione di OAuth2, Sieve e JMAP (JSON Meta Application Protocol) oltre a funzionalità aggiuntive come un calendario integrato.