Motomondiale al via con il GP di Thailandia: dove vedere le gare in streaming

Il Motomondiale torna in pista questo week end con l'inizio ufficiale della stagione 2025. Il primo appuntamento dell'anno è il GP di Thailandia che si correrà sul circuito di Buriram, che rappresenta una novità assoluta per la competizione.

La stagione terminerà il prossimo 16 novembre, dopo ben 22 Gran Premi. Si tratterà della stagione più lunga di sempre, per numero di GP. Gli appuntamenti italiani sono due: il 21 e il 22 giugno al Mugello, per il GP d'Italia, e il 13 e 14 settembre a Misano, per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Per seguire in streaming tutta la stagione 2025 del Motomondiale è possibile scegliere NOW, andando ad attivare il Pass Sport che garantirà una copertura completa della competizione. Il Pass è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi ma può essere attivato anche con un costo di 24,99 euro al mese, senza vincoli di permanenza.

Per attivare subito il Pass Sport basta collegarsi al sito ufficiale di NOW. L'attivazione del Pass è immediata e consente l'accesso ai contenuti inclusi senza alcuna attesa.

Motomondiale: gli orari del GP di Thailandia di Moto GP, Moto 2 e Moto 3

Ecco gli orari di sabato 1° marzo 2025:

Ore 6.45: Moto 3 - qualifiche

Ore 7.40: Moto 2 - qualifiche

Ore 8.55: MotoGP - Sprint

Per quanto riguarda le gare, invece, ecco gli orari del 2 marzo 2025:

Ore 6: Moto3 - gara

Ore 7.15: Moto2 - gara

Ore 9: MotoGP - gara

Tutti gli appuntamenti potranno essere seguiti in diretta streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Sport. Sempre tramite NOW, inoltre, c'è anche la possibilità di guardare tutto il weekend in differita e on demand.

Il Pass Sport di NOW, necessario per seguire l'evento, ha un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 24,99 euro al mese. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.