MotoGP, dove vedere il GP di Aragon in diretta streaming

Il Motomondiale 2025 torna protagonista nel weekend con l’attesissimo GP di Aragon, ottavo appuntamento della stagione. Sul tracciato spagnolo del MotorLand di Alcañiz si accendono i motori per un fine settimana ricco di emozioni: prove libere, qualifiche, Sprint Race e, naturalmente, la gara della MotoGP, accompagnata come sempre da Moto2, Moto3 e MotoE.

Se ti stai chiedendo dove vedere tutto in diretta streaming, la risposta è NOW, per gli abbonati al Pass Sport da 14,99 euro al mese.

GP di Aragon in streaming con NOW

Dal 6 all’8 giugno 2025, i riflettori saranno puntati sul circuito del MotorLand di Alcañiz per un weekend che promette grande spettacolo. Il programma è quello classico dei gran premi: domenica 8 giugno è la giornata clou, con il warm-up della MotoGP, dalle 9.40 alle 9.50, alle gare ufficiali: alle 11 la Moto3, alle 12.15 la Moto2, alle 14 l'attesissima gara MotoGP.

Dove guardare il MotoGP di Aragon in diretta streaming? NOW è la risposta. Grazie al Pass Sport di NOW, è possibile seguire l'intero weekend del GP di Aragon 2025 in streaming, senza necessità di parabola o decoder. NOW trasmette infatti tutti i contenuti sportivi di Sky, inclusi i Gran Premi di MotoGP™, la Formula 1®, il grande tennis e il calcio europeo.

NOW è disponibile ovunque: puoi guardare la MotoGP su Smart TV, smartphone, tablet, console e PC, anche offline grazie alla funzione di download. Due le offerte Pass Sport disponibili: a 14,99 euro al mese, ma con permanenza minima di 12 mesi, oppure a 24,99 euro al mese.

Il GP di Aragon 2025 promette spettacolo e adrenalina, e NOW è il modo migliore per viverlo in streaming e senza limiti, ovunque ti trovi. Scegli il Pass Sport più adatto alle tue esigenze e preparati a tifare per i tuoi campioni con una visione completa e in alta definizione. abbonati al Pass Sport da 14,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.