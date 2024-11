Moto GP: gli orari delle gare e come vedere in streaming il GP di Barcellona

È tutto pronto per l'ultimo appuntamento del Motomondiale con il titolo della Moto GP 2024 che si deciderà tra poche ore, con Pecco Bagnaia che cercherà di fare l'impresa e strappare il titolo ormai quasi nelle mani di Martin in occasione del GP di Barcellona.

Per seguire l'epilogo del mondiale è possibile affidarsi alla diretta streaming tramite NOW, andando ad attivare il Pass Sport, disponibile al costo di 24,99 euro al mese oppure 14,99 euro al mese per 12 mesi.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NOW.

Moto GP: gli orari del GP Barcellona 2024

Ecco gli orari del GP di Barcellona 2024:

Ore 11: Moto3

Ore 12.15: Moto2

Ore 14: MotoGP

Tutta la giornata di gare sarà trasmessa da Sky e potrà essere seguita in diretta streaming su NOW. Fin dalle 9.35, con il warm up, ci sarà una copertura televisiva completa, permettendo agli appassionati di vivere una giornata all'insegna delle due ruote. In serata, alle 19:30, è previsto il Galà del Motomondiale 2024.

Come detto in precedenza, per seguire l'ultimo appuntamento della stagione di Moto GP è possibile attivare il Pass Sport di NOW, che consente l'accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky, considerando sia il pacchetto Sky Sport che il pacchetto Sky Calcio.

L'attivazione del Pass consente l'accesso immediato a tutti i contenuti. Il PassSport di NOW ha un costo di 24,99 euro al mese oppure di 14,99 euro al mese per 12 mesi, scegliendo l'abbonamento annuale con pagamento mensile che consente di risparmiare 120 euro.

C'è anche l'Opzione Premium che, con una spesa di 5 euro in più al mese, consente l'accesso a NOW da due disponibili in contemporanea utilizzando lo stesso account. Per sfruttare subito l'offerta basta premere sul box qui di sotto.

