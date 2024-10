Moto GP, Australia: dove vedere la gara in streaming (in diretta e in differita)

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con la Moto GP: oggi, infatti, è di scena il GP d'Australia, un appuntamento fondamentale per la stagione che ancora deve trovare un vincitore, con la sfida tra Marin e Bagnaia. Per vedere il GP d'Australia di Moto GP in diretta streaming è necessario svegliarsi presto: la gara è in programma domenica 20 ottobre alle 5 del mattino e sarà trasmessa su NOW.

Per vederla basta attivare il Pass Sport, dal costo di 24,99 euro al mese oppure 14,99 euro al mese per 12 mesi. Sky (e, quindi, anche NOW) prevede ben 5 repliche nel corso della giornata. Il GP sarà trasmesso, infatti, in differita alle 8, alle 9.30, alle 16, alle 20 e alle 22. In questo modo, tutti gli appassionati avranno la possibilità di seguire la gara.

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a un'offerta sportiva davvero ricca di contenuti. In streaming, infatti, è possibile guardare la Moto GP oltre alla Formula 1 e tanto calcio, con la Champions League, l'Europa League, i campionati esteri, le 3 partite per turno di Serie A e la Serie C. Ci sono anche gli "altri sport" con tennis, basket e molto altro ancora.

Il Pass Sport di NOW è disponibile in due versioni. La prima ha un costo di 24,99 euro al mese mentre la seconda prevede un costo di 14,99 euro al mese ma con 12 mesi di permanenza minima (complessivamente, il risparmio è di 120 euro). Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.