Sei un gamer? Allora questo è quello di cui hai bisogno, un pc fantastico ad un costo fantastico! Oggi il monitor Asus TUF Gaming VG249QM1A su Amazon è disponibile ad un prezzo davvero piccolo!

Su Amazon oggi hai la possibilità di pagarlo solamente 239,99 euro. Non solo, puoi anche dilazionare il pagamento e grazie al servizio Cofidis pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero.

Monitor Asus TUF: per i gamers più duri

Grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 270Hz questo monitor da gaming Full HD da 23.8 pollici offre un gameplay coinvolgente e una grafica degna di un giocatore professionista.

Porta il tuo gameplay ad un altro livello, la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) offre un tempo di risposta di 1ms (GTG) eliminando ghosting e tearing per immagini di gioco nitide e frame rate elevati.

Le tecnologie FreeSync Premium e G-Sync eliminano i difetti visivi dello schermo e i frame rate irregolari, migliorando la tua esperienza di gioco. Scova e sconfiggi i tuoi nemici nascosti nell’ombra, Shadow Boost migliora i dettagli dell'immagine illuminando le aree scure senza però modificare le altre

Supporto G-Sync per le schede grafiche NVIDIA GeForce e FreeSync per quelle AMD Radeon, scegli la tua VGA preferita e sfruttala al massimo delle sue potenzialità.

Prendilo ora su Amazon!

