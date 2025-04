Mondly è in sconto del 95%: piano a vita ora a 129,99€ invece di 2600€

Mondly, una delle piattaforme di apprendimento lingue straniere più apprezzata dagli utenti, è ora proposta in sconto veramente straordinario. In questo momento il piano a vita costa solo 129,99€ invece dei 2600€, grazie allo sconto del 95%.

Un'opportunità imperdibile per avere uno strumento in grado di aiutarti ad imparare una nuova lingua in modo più facile, veloce e divertente. Per approffitare dell'incredibile promozione basta andare sul sito di Mondly.

Mondly è una delle migliori app per l'apprendimento linguistico: ecco perché

Oltre 125 milioni di download e i prestigiosi riconoscimenti App dell’Anno da Facebook e Migliore Nuova App da Apple basterebbero a convincere anche i più scettici, tuttavia quello che rende Mondly davvero speciale è l'aiuto concreto che dà a tutti coloro che vogliono imparare una nuova lingua.

Merito del suo metodo e degli strumenti che mette a disposizione, a partire dagli esercizi pratici incentrati sulla conversazione, il riconoscimento vocale con tecnologia di alto livello e addirittura le lezioni in realtà aumentata.

Mondly ha sviluppato un metodo che rende le lezioni veramente divertenti e stimolanti. Inoltre, potrai contare su professionisti madrelingua, per migliorare la tua pronuncia, e su un chatbot smart dotato di riconoscimento vocale avanzato.

Con l'offerta di oggi è possibile avere Mondly al prezzo scontato di soli 129,99€ invece di 2600€. Tanta roba, visto che non si tratta di un abbonamento: l'acquisto è una tantum, quindi avrai per sempre accesso alla piattaforma e a tutti i suoi contenuti. Comprese le 41 lingue disponibili, tra cui inglese, spagnolo, francese, giapponese e molte altre.

In conclusione, se hai sempre voluto imparare una nuova lingua ma per un motivo o per l'altro non ce l'hai mai fatta, l'occasione giusta è arrivata. Vai sul sito di Mondly e inizia a organizzare le tue lezioni: puoi personalizzare il tuo piano studi come preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.