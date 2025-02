Mondly: accedi a 41 lingue e approfitta di sconti fino al 95%

Mondly è un'applicazione pluripremiata con oltre 125 milioni di download, progettata per rendere l'apprendimento di una lingua un processo efficace e intuitivo. Grazie all'integrazione di esercizi pratici, riconoscimento vocale avanzato e lezioni in realtà aumentata, consente di acquisire rapidamente padronanza nella conversazione.

Impara una nuova lingua con Mondly

Vantaggi di Mondly

Mondly offre 41 lingue disponibili, permette di imparare direttamente dalla propria lingua madre. Il riconoscimento vocale avanzato aiuta a perfezionare la pronuncia con il supporto di madrelingua professionisti. L'uso di un chatbot intelligente consente di esercitarsi con conversazioni realistiche, mentre la tecnologia basata su scienza neurale e ripetizione a intervalli favorisce un apprendimento più rapido e duraturo. L'app è stata riconosciuta con premi internazionali, tra cui App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple.

Offerte esclusive Mondly

L’offerta attuale consente di accedere a significativi sconti fino al 95%:

1 Lingua - 1 mese : 12,99€ al mese

: 12,99€ al mese 1 Lingua - 12 mesi : 59,99€ all’anno

: 59,99€ all’anno Accesso a vita a 41 lingue: da 2600,05€ a 129,99€, con un risparmio del 95%

Metodo di apprendimento

Mondly si distingue per un metodo basato sull’apprendimento delle frasi più comuni per facilitare la costruzione di conversazioni. Il programma prevede l’ascolto e la ripetizione con il supporto di madrelingua per migliorare la comprensione e la pronuncia. L’utilizzo della realtà aumentata e della ripetizione a intervalli aiuta a consolidare le conoscenze in modo duraturo.

Mondly offre un'opportunità unica per apprendere una nuova lingua in modo efficace e coinvolgente. Con milioni di utenti soddisfatti, è una scelta solida per chiunque desideri acquisire nuove competenze linguistiche.

Per conoscere l'offerta completa di Monldy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.