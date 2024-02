Microsoft fornirà l’accesso all’AI generativa a società di media

Tra i maggiori timori degli utenti riguardo l’ascesa dei modelli di intelligenza artificiale generativa vi è la possibilità di creare contenuti fake. Si tratta nello specifico di news, immagini e persino video realistici ma falsi che potrebbero influenzare l’opinione pubblica su argomenti ed elezioni. Per questo motivo, Microsoft ha annunciato che offrirà servizi di intelligenza artificiale generativa a diverse testate giornalistiche e scuole di giornalismo per rendere questo tipo di strumenti più sicuri e affidabili da utilizzare. Come annunciato in un post sul blog di Microsoft, la società afferma che queste nuove partnership non solo offriranno ricerca e assistenza a giornalisti e redazioni, ma aiuteranno anche a “identificare i modi in cui l'intelligenza artificiale può aiutare a creare pratiche aziendali efficienti e a costruire redazioni sostenibili per le generazioni a venire”.

Microsoft: gli strumenti AI aiuteranno i giornalisti nella scrittura di notizie

Uno dei partner più importanti del progetto di Microsoft è il sito di notizie Semafor. Questo avrà una nuova sezione chiamata Semafor Signals. Si tratta di un feed di notizie dell'ultima ora con una serie di storie pubblicate ogni giorno. I giornalisti “umani” scriveranno le storie, ma utilizzeranno gli strumenti di intelligenza artificiale di Microsoft e OpenAI per assisterli nella ricerca di questi articoli prima che vengano scritti. Come dichiarato da Semafor “Quando attingono a questi strumenti di ricerca sull'intelligenza artificiale, i nostri redattori valutano e verificano le fonti, compongono riassunti e citano e collegano chiaramente i lettori alle informazioni originali”.

Tra le altre partnership rivelate da Microsoft vi è la Craig Newmark Graduate School of Journalism dell’università di New York. Questa inviterà i giornalisti a un programma di tre mesi per mostrare loro come utilizzare l’intelligenza artificiale generativa nel loro lavoro. Anche la Online News Association e The GroundTruth Project utilizzeranno i servizi di intelligenza artificiale di Microsoft. Infine, una startup chiamata Nota, che ha creato diversi strumenti di giornalismo basati sull’intelligenza artificiale. Questi saranno utilizzati in oltre 100 redazioni, con il supporto di Microsoft. Queste nuove partnership sono state annunciate solo poche settimane dopo che il New York Times ha intentato una causa sia contro Microsoft che contro OpenAI. La testata giornalistica ha affermato che entrambe le società hanno avuto accesso illegalmente a milioni di articoli del New York Times per addestrare i loro modelli di intelligenza artificiale. In questo modo avrebbero violato i loro diritti d'autore.