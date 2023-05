Mixxx 2.3.5: arrivato il supporto per Pioneer DDJ-400 ed Hercules P32

Gli sviluppatori di Mixxx, famosa digital audio workstation open source e multipiattaforma dedicata ai DJ, hanno avviato la distribuzione di una nuova maintenance release del progetto. Grazie ad Mixxx è possibile per i DJ effettuare tutta una serie di operazioni di live mixing durante un concerto oppure quando si opera una registrazione di un brano musicale che necessità appunto di una serie di impostazioni audio ed effetti particolari. Mixxx 2.3.5 include quindi una pletora di novità davvero interessanti che consentono di migliorare la già discreta UX (User Experience) del programma.

In questa release, che arriva dopo due messi di inteso sviluppo, troviamo delle migliorie per la sezione Beat FX del Pioneer DDJ-400 controller che è stata resa notevolmente più intuitiva rispetto alle build recedenti. Inoltre ora il programma fa uso del pregain optional sull'Hercules P32 DJ controller al posto del classico dry/wet knob.

In Mixxx 2.3.5 è stato integrato un fix, dedicato ai sui sistemi Windows, per il sound output via WDM-KS utilizzato nel Numark Mixtrack Pro FX DJ controller che adesso funziona di nuovo correttamente. Per quanto concerne invece gli utenti delle distribuzioni Linux è stato aggiunto il supporto completo all'interfaccia fullscreen senza dover utilizzare le global menubar. Inoltre ora il programma mostra un avviso a schermo quando gli audio thread non sono schedulati con le real-time policy, mentre è stata risolta la problematica dei waveform background color errati che si presentavano su diversi sistemi Linux.

Sempre in Mixxx 2.3.5 sono state inclusi diverse innovazioni per la UI (User Interface) del Track context menu che ora adotta immediatamente una nuova posizione quando i cue vengono resettati. La funzione di export delle playlist adesso imposta automaticamente una nuova estensione quando si cambia la tipologia di playlist mentre la skin LateNight integra dei fx parameter button più luminosi.

L'aggiornamento ad Mixxx 2.3.5 è disponibile, tramite i comodi pacchetti precompilati presenti sul sito web ufficiale, per: Windows, Mac, Ubuntu, Fedora e Arch Linux.