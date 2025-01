Mistral AI stringe partnership con AFP per includere le news

Uno dei problemi dell'AI generativa è la sua tendenza ad allucinare. Un modo per risolvere questo problema è basare i dati su informazioni reali. A tal fine, la società francese Mistral AI ha annunciato un accordo con l'Agence France-Presse (AFP) per portare i contenuti delle notizie di quest'ultima su Le Chat di Mistral. Ora, quando l’utente digita una query su Le Chat, se necessario, l'AI consulterà le ultime notizie dell'agenzia di stampa AFP e le citerà nella risposta. Quando sono state citate le fonti, sarà visibile un numero cliccabile che mostra l’articolo completo in una nuova finestra. È anche possibile scorrere fino alla fine della risposta e premere il pulsante dedicato alle fonti per vedere tutte le informazioni nella barra laterale.

Mistral AI: i punti principali della nuova funzionalità

Spiegando i vantaggi della partnership, Mistral AI ha evidenziato due aspetti importanti. Il primo riguarda la copertura massiccia delle notizie. Secondo l’azienda, questa collaborazione amplificherà la portata degli sforzi giornalistici dell'AFP, mostrando il lavoro dei suoi 1.700 giornalisti in tutto il mondo. Il secondo aspetto riguarda la maggiore fattualità. Le Chat integrerà i contenuti delle notizie dell'AFP, assicurando che le risposte siano basate su informazioni affidabili e aggiornate. Non mancherà poi il supporto multilingue. Le Chat sfrutterà la produzione giornaliera di 2.300 articoli di AFP in sei lingue: francese, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco e arabo. Al momento la lingua italiana non è contemplata.

Come affermato da Mistral AI nel suo recente annuncio: "questa partnership con AFP è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per garantire che i nostri utenti abbiano a disposizione i migliori strumenti. Sia che tu stia utilizzando Le Chat per progetti creativi, ricerche o qualsiasi altro compito, ora puoi farlo con la certezza che le tue informazioni sono supportate da una delle principali agenzie di stampa del mondo". Infine, Mistral AI ha riferito che questa funzionalità verrà distribuita a tutti gli utenti di Le Chat nelle prossime settimane.