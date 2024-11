Mistral AI aggiorna Le Chat e sfida ChatGPT e Gemini

La startup francese Mistral AI ha annunciato un importante aggiornamento del suo chatbot Le Chat, competitor di ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. Le Chat è stato annunciato per la prima volta a febbraio di quest'anno e utilizzava i modelli Mistral Small e Mistral Large. Questo chatbot sta ottenendo diverse nuove funzionalità, tra cui la ricerca web con citazioni, una nuova interfaccia utente canvas, la comprensione di immagini e documenti, la possibilità di generare immagini e altro ancora. La parte migliore è che Mistral AI sta regalando tutte queste funzionalità gratuitamente. Questa mossa è in contrasto con ChatGPT e Gemini, che riservano i loro modelli più avanzati e le nuove funzionalità agli utenti paganti. Con questa mossa, l’azienda francese sta cercando di democratizzare le funzionalità avanzate di chat AI con Le Chat.

Mistral AI: Le Chat sfrutta adesso i modelli Pixtral Large e Flux

Il recente aggiornamento di Le Chat include il nuovo modello multimodale Pixtral Large, che è significativamente più potente del precedente modello di visione di Mistral. Per la generazione di immagini, Mistral AI ha stretto una partnership con Black Forest Labs per utilizzare il modello Flux. Similmente ai GPT personalizzati ChatGPT e alle gemme Gemini, Le Chat consente inoltre agli utenti di creare i propri agenti per flussi di lavoro ripetitivi. Gli agenti creati possono essere pubblicati e condivisi con altri.

In merito al lancio dell’aggiornamento di Le Chat, il team di Mistral AI ha rivelato: "il nostro approccio all'IA è diverso. Non inseguiamo l'AGI a tutti i costi; la nostra missione è invece quella di mettere l'IA di frontiera nelle tue mani, così puoi decidere cosa fare con le funzionalità di IA avanzate. Questo approccio ci ha permesso di essere piuttosto parsimoniosi con il nostro capitale, pur offrendo costantemente funzionalità di frontiera a prezzi accessibili. Su Le Chat, stiamo offrendo un generoso livello gratuito con queste funzionalità beta e stiamo lavorando verso livelli premium con maggiori garanzie di servizio". Per saperne di più sulla versione aggiornata di Le Chat è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale.