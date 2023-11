Minimo storico per MSI Modern 15 su Amazon (499€)

Su Amazon è già tempo di Black Friday. Questo almeno lascia intuire l'ultima offerta sull'ottimo MSI Modern 15, il cui prezzo è da poco crollato a 499 euro, nuovo minimo storico per il modello B12M dell'azienda taiwanese. La versione in promo monta un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, un disco SSD da 512 GB M.2 PCIe 3. 8 GB di RAM e la scheda video Intel Iris Xe. L'articolo è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile su questa pagina.

MSI Modern 15 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Il PC MSI Modern 15 B12M è un notebook di fascia media adatto a chi è alla ricerca di un dispositivo dalle prestazioni versatili e una configurazione aggiornata. Ad impreziosire il modello in questione è il case in alluminio e la tastiera retroilluminata.

Lo schermo ha una diagonale da 15,6 pollici in formato 16:9, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Monta un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione a basso consumo, associato alla scheda grafica Intel Iris Xe Graphics, 8 GB di RAM di tipo DDR4 e un'unità di archiviazione SSD di tipo M.2 con interfaccia PCIe di terza generazione da 512 GB.

Lato connettività si annoverano il Wi-Fi di sesta generazione, il Bluetooth in versione 5.2 Standard, due porte USB a 10 gigabit, il mini-jack per il cuffie, altoparlanti o microfoni e un'uscita HDMI in 4K a 30 Hz. Infine, il PC della serie B12M integra una batteria da 53,8 wattora che offre un'ottima autonomia e una ricarica rapida più che soddisfacente.

MSI Modern 15 è in offerta a 499 euro (minimo storico) su questa pagina.

